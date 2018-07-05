Было — стало: как Регина Тодоренко из «решки»-путешественницы превратилась в хозяйку собственного шоу

28-летняя телеведущая Регина Тодоренко за несколько лет стала одним из самых узнаваемых лиц отечественного ТВ.

Финалистка украинской «Фабрики звезд-2», в 2013 году Регина Тодоренко стала ведущей телешоу о путешествиях «Орел и решка» вместе с Колей Сергой. Кругосветные путешествия, люксовые отели и ночевки под открытым небом — кажется, Регина побывала примерно во всех уголках земного шара.

Постоянно быть в путешествии нелегко: Регина месяцами не видела семью, из-за плотного рабочего графика вынуждена была расстаться с бойфрендом.

В ноябре 2017 года Тодоренко объявила об уходе из «Орла и решки» и начала новую жизнь: окончила курсы в киношколе в Нью-Йорке, пока СМИ приписывали ей роман с Владом Топаловым

А в этом году Регина долгое время смеялась над слухами о своей беременности, намекая на скорое рождение «ребенка» — именного вечернего телешоу «Пятница с Региной».

— так говорит Тодоренко о своем проекте (хотя недавно журналистам все-таки удалось достать документы о ее беременности, так что, вероятно, не за горами и еще одно детище). Среди первых гостей Регины Тодоренко оказались Катя Клэп и Монеточка. Кстати, в формат путешествий Регина вернулась: она ездит по стране в рамках шоу «Орел и решка. Россия».

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Фото:Instagram