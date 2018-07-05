Ещё
Было — стало: как Регина Тодоренко из «решки»-путешественницы превратилась в хозяйку собственного шоу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Было — стало: как Регина Тодоренко из «решки»-путешественницы превратилась в хозяйку собственного шоу 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
28-летняя телеведущая Регина Тодоренко за несколько лет стала одним из самых узнаваемых лиц отечественного ТВ.
Финалистка украинской «Фабрики звезд-2», в 2013 году Регина Тодоренко стала ведущей телешоу о путешествиях «Орел и решка» вместе с Колей Сергой. Кругосветные путешествия, люксовые отели и ночевки под открытым небом — кажется, Регина побывала примерно во всех уголках земного шара.
Постоянно быть в путешествии нелегко: Регина месяцами не видела семью, из-за плотного рабочего графика вынуждена была расстаться с бойфрендом.
В ноябре 2017 года Тодоренко объявила об уходе из «Орла и решки» и начала новую жизнь: окончила курсы в киношколе в Нью-Йорке, пока СМИ приписывали ей роман с Владом Топаловым.
А в этом году Регина долгое время смеялась над слухами о своей беременности, намекая на скорое рождение «ребенка» — именного вечернего телешоу «Пятница с Региной».
— так говорит Тодоренко о своем проекте (хотя недавно журналистам все-таки удалось достать документы о ее беременности, так что, вероятно, не за горами и еще одно детище). Среди первых гостей Регины Тодоренко оказались Катя Клэп и Монеточка. Кстати, в формат путешествий Регина вернулась: она ездит по стране в рамках шоу «Орел и решка. Россия».
А тебе нравятся передачи с Региной Тодоренко?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
«Я и серьезной бываю»: Варнава достойно ответила фолловерам на критику своей внешности 45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж Самая юная «силиконовая Барби» в мире с трудом несет огромный бюст и переставляет ноги
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»55
Звёзды, страдающие анорексией
«Жена превращалась в ненасытную дрянь»112
Чем женская измена отличается от мужской3
Алиса Вокс о причинах ревности Матильды: Чужая душа — потемки6
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
00:30
Муж рад избавиться от Бородиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение