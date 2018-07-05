В Суцяне на смену общественным туалетам пришли «общественные дома»

Нанкин, 4 июля / Синьхуа / — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.

Нанкин, 4 июля /Синьхуа/ — С 2013 года в городском округе Суцянь провинции Цзянсу /Восточный Китай/ развернулась «туалетная революция». За это время в 106 общественных уборных были размещены автоматы по выдаче туалетной бумаги, в 48 — санитарные столы для новорожденных и детские сиденья, в 23 — аптечки первой помощи и насосы.

Кроме этого, были построены 27 «общественных домов» — туалетов третьего поколения с функцией комплексного обслуживания.

"Общественные дома" оборудованы бесплатной сетью WiFi, банкоматами, торговыми автоматами, устройствами электронного чтения, зарядки мобильных телефонов и чистки обуви, кулерами и телевизорами. Также здесь имеется читальный зал с литературой, подобранной в зависимости от месторасположения.

Местные жители заходят в «общественные дома», чтобы отдохнуть и провести свободное время.