История о художнике-аутисте, которому недобрые люди запрещают любоваться дверями

Герой картины «Человек дождя» Рэймонд страдает аутизмом и обладает феноменальной памятью на цифры. За эту роль знаменитый актер Джастин Хоффман получил высшие американских кинонаграды — «Оскар» и «Золотой Глобус».

Руслан тоже «человек дождя»… Он живет в Петербурге и у него тоже потрясающая память… на уличные двери. Юноша знает бесчисленное их множество и все различает. Однако появилась проблема — к одной двери его перестали пускать, посчитав, что таким как он — в их дворе не место. Артур Ломидзе познакомился с Русланом.

О Руслане его друзья из центра «Антон тут рядом» говорят с нежностью. Он — необычный молодой человек с редким диагнозом — «аутизм» и неутолимой жаждой к жизни и путешествиям. Все прогулки Руслан планирует сам. В его планах такой же идеальный порядок, как и в его комнате. В интернете находит интересный адрес и просит родителей отвести его туда. Волнуют путешественника двери и старые газеты, которые позже станут его холстами.

Все двери, которые Руслан встречает на пути и запоминает, он потом рисует. Почему его так притягивают ручки и глазки — для всех — загадка. Мечтает ли молодой человек стать художником, как его старший брат, сказать сложно, свои мысли он не может выразить словами. Но рисовал он всегда.

Старший брат еще только задумывается о мировой славе, младший уже выставляет свои работы в Эрмитаже . В рамках биеннале художников с необычным взглядом на мир. Педагог по живописи, давно заметила после своих прогулок, студент берется за кисти с огромным удовольствием.

— Работает Руслан быстро и за мастерскую часто успевает сделать несколько работ своих собственных и по заданию. С ним интересно работать. Юноша общается с помощью своих рисунков, он много пишет и знает, что это будет понятнее, — говорит педагог Ксения Нефедова.

Но в этом дворе, животных любят больше чем людей. Лишь завидев у ворот незваного гостя, поднимают крик.

— Забирайте его отсюда и уходите! Зачем вы его сюда водите? Вы тоже ненормальный?!

Столкнувшись с агрессией, Руслан теряет самообладание. Но даже когда незнакомые люди гонят его прочь и в сердце бьется страх, он находит успокаивающие слова и для себя, и для родителей.

Негостеприимные хозяева уверяют, что молодой человек — дебоширит, ломает ворота, ведет себя вызывающе. Вот он спокойно ждет, когда калитку откроют, чтобы, не привлекая внимания, пройти. Вот дождавшись счастливого момента, открывает дверь женщине и зовет отца пойти с ним. Но слушать объяснения здесь не хотят. Хотя запретить, кому бы то ни было гулять во дворе, местные «князья» по закону не могут. Земельный участок перед домом принадлежит городу, и ворота установлены без разрешения

— Земли, которые находятся в собственности города, по ним не может быть ограничен проход и проезд. Если вы хотите частично ограничить, то вы должны заключить договор аренды или вы должны его себе приобрести собственность, — говорит адвокат Елена Никольская.

Родители Руслана, не хотели придавать эту историю огласке, почти везде, где их сын ищет свои двери в другие миры, их встречают тепло. Но все же согласились рассказать о своей проблеме в надежде, что отношения обычных людей к необычным, измениться и жестокость смениться если не заботой, то хотя бы пониманием, а большего им и не нужно.