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В барнаульском парке пройдет чемпионат по переносу жен
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В барнаульском парке пройдет чемпионат по переносу жен 

АиФ — Алтай 22 минуты назад
Фото: АиФ - Алтай
Семейные пары приглашают на чемпионат по переносу жен, который пройдет на площадке «Лесной сказки» 8 июля.
Участникам предстоит преодолеть дистанцию с препятствиями протяженностью 25 метров и не уронить супругу. Если падение все-таки произошло, забег может быть продолжен с начислением штрафных секунд.
Организаторы предупреждают, что мужчины, желающие принять участие в чемпионате, должны реально оценить свои силы. Кроме того, к участию приглашаются женщины старше 18 лет с весом более 49 кг.
По итогам соревнований жюри выберет самую быструю, нарядную и забавную пару. Будет также отдельная номинация «Самый сильный муж».
Победители получат смартфон. Предварительная запись по тел. (3852) 60-88-71.
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