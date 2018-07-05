В барнаульском парке пройдет чемпионат по переносу жен

Семейные пары приглашают на чемпионат по переносу жен, который пройдет на площадке «Лесной сказки» 8 июля.

Участникам предстоит преодолеть дистанцию с препятствиями протяженностью 25 метров и не уронить супругу. Если падение все-таки произошло, забег может быть продолжен с начислением штрафных секунд.

Организаторы предупреждают, что мужчины, желающие принять участие в чемпионате, должны реально оценить свои силы. Кроме того, к участию приглашаются женщины старше 18 лет с весом более 49 кг.

По итогам соревнований жюри выберет самую быструю, нарядную и забавную пару. Будет также отдельная номинация «Самый сильный муж».

Победители получат смартфон. Предварительная запись по тел. (3852) 60-88-71.