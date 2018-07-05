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Сладкий подарок: кондитеры Алматы испекли на юбилей Астаны торт-гигант
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Сладкий подарок: кондитеры Алматы испекли на юбилей Астаны торт-гигант 

Мир24 1 час назад
Торт-гигант ко дню рождения. Алматинские кондитеры сделали сладкий подарок жителям Астаны. Столица Казахстана в эти дни отмечает 20-летний юбилей. Весит лакомство почти 175 килограммов, сообщает телеканал «МИР 24».
Длина торта составила 20 метров. Готовили десерт больше суток. Причем делали это не только профессиональные пекари, но и студенты кулинарных техникумов. Вкусный подарок попробовали более тысячи человек.
«Мы очень долго на него смотрели, готовили, и я думала о том, сколько народу приложило усилия, как мы долго готовились. Но с другой стороны можно сказать, что это кайф! Сейчас целая очередь и он влет разлетится и в этом есть смысл, каждый попробует кусочек нашей столичной мечты», — организатор акции Айсулу Ерниязова.
Торт — это не единственный подарок южной столицы республики. Алматинские студенты устроили танцевальный флешмоб, провели концерт и организовали фотовыставку. На 30 работах запечатлена Астана с 1991 года.
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