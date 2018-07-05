Квартиры у вас огромные, а сыр — вкусный: японская семья сравнила свой быт с бытом екатеринбуржцев

Знакомьтесь, Сэики и Томоко Ивамото — это пара из Японии, они приезжали в Екатеринбург на матч сборной Японии и Сенегала. Матч закончился красивой ничьей, а супруги Ивамото остались в нашем городе на несколько дней.

За те две недели, когда Екатеринбург принимал болельщиков ЧМ с разных континентов, мы перезнакомились с таким количеством иностранцев, будто сами совершили кругосветку. И уже исчерпывающе ответили на вопрос: каким видят наш город иноземцы. Но в клубе национальной дружбы имени Мутко, в который на время превратился город, захотелось укрепить связи совместной трапезой. И вот что решили: пригласить в гости в самую обычную квартиру самых обычных екатеринбуржцев семейную пару из Японии, накормить вкусненьким и поговорить о жизни.

Удалось: наши японцы, семейная пара из Токио, по-английски не говорили, по-русски — совсем чуть-чуть. Поэтому на помощь нам пришли сотрудники Информационного Культурного центра «Япония».

Первое, что удивило японцев в нашем доме: непривычный японскому глазу простор.

— Одинокие молодые люди обычно живут в маленьких студиях, — рассказала Томоко. — А для семьи и детьми 60 квадратных метров — это считается хорошей площадью. Две комнаты, гостиная и маленькая кухня. Иногда спальня одна на всех. Иногда у детей есть своя спальня. Но маленькие дети в одной комнате с родителями.

— А в каком возрасте люди женятся, детей заводят?

— Иногда довольно рано, но чаще всего — от 30 до 40 лет.

— Женщины моложе мужчин в паре?

— Чаще всего женщина моложе на несколько лет, но иногда наоборот. Мы с мужем ровесники.

— Сколько детей обычно бывает в семье?

— Один, иногда двое, трое детей — это большая редкость.

Томоко рассказала, что работает в медицинской лаборатории. А когда о своей работе начал рассказывать Сэики, то мы не сразу его поняли, даже при помощи гаджета-переводчика, который у наших гостей всегда был под рукой.

— Я занимаюсь дизайном… — сказал Сэики и показал нам переводчик, на котором с иероглифов перевелось слово «полупроводники». — Я и на японском не всегда могу объяснить, чем занимаюсь, это сложно.

Потом мы всё-таки выяснили, что речь идёт о высокотехнологичной компании, очень японской, Сэики делает дизайн для микрочипов.

— Это правда, что японцы очень много работают? Сколько длится ваш рабочий день?

— С 9 утра и примерно до 7–8 вечера, — рассказывает Томоко. — У Сэики иногда дольше, бывает, что задерживается. Но мы уже не молодые, мы уже меньше работаем, чем раньше.

На всякий случай выяснять, сколько именно лет нашим гостям, мы не стали, а то вдруг в Японии это неприлично, но на вид — в районе 30–35 лет. Разве это не молодость?

— В 20 лет — молодые, — поясняет наша японка. — А в 30 уже считается не очень. Принято основную работу давать молодым, они работают дольше, а мы уже можем себе позволить уходить пораньше с работы.

— Как долго вы добираетесь до рабочего места из дома?

— Около часа, по меркам Токио это нормально.

— На машине?

— Нет, конечно, на метро, машиной пользоваться неудобно, мы не так часто на ней ездим, хотя в семье автомобиль есть, Honda.

Дети, которые очень заинтересовались визитом невиданных гостей, конечно, изрядно мешали светской беседе — бегали и кричали.

— Японские дети тихие или так же кричат?

— О, такие же, совершенно такие же дети, — заверили нас гости.

— А правда, что по японской системе воспитания взрослые ничего не запрещают и не наказывают малышей до трёх лет?

— Правда? — искренне удивилась Томоко. — Все родители разные, кто-то запрещает, кто-то не запрещает, никакого общего правила нет.

Мы позвали гостей к столу. Сначала, размышляя, чем бы таким аутентичным удивить чужеземцев, да ещё в жару, хотели предложить окрошку, но наши друзья из японского центра сказали, что это, пожалуй, будет уж слишком специфичным для них — еще чего доброго останутся голодными. Поэтому сварили пельмешек (говорят, в дни матчей в Екатеринбурге они пользовались дикой популярностью у иностранных болельщиков), немного зелёного салата, сыр — и вуаля!

Японцы, помимо пельменей, сразу заинтересовались сыром и сметанкой, которую мы предложили в качестве соуса.

— У нас сыр очень пресный, — объяснила Томоко. — Вообще молочных продуктов мало. В основном рыба, рис. Поэтому сыр для нас — особое блюдо.

— Кампай! — это японское слово, аналог «чин-чин» или «будем!», словом, с него и открывается застолье.

— Что обычно в Японии едят на завтрак?

— Суп мисо-широ и рис. У вас обычно суп на обед едят, а у нас на завтрак.

— А на обед?

— Я обед с собой беру, — говорит Томоко. — Онигири.

— Это рисовые треугольнички, у них внутри может быть рыба, например, овощи, разные начинки, водоросли, — объясняет нам Елена Крайнова, директор информационного культурного центра.

— Я работаю в больнице, во время обеда многие сотрудники идут в ресторан, но я не люблю, если у меня есть онигири, я могу обедать в офисе.

— В Японии, — рассказывает Сэики, — мы устраиваем пикник по случаю цветения сакуры, в марте-апреле. Это сложно предугадать, заранее не спланируешь, когда она зацветёт, и отцветает очень быстро.

— Стелют коврик, садятся под сакуру и пьют сакэ, — поясняет нам Елена, которой доводилось бывать на таком мероприятии.

— Очень большой пикник! — подтверждает Томоко.

А Сэики продолжает рассказ о пикнике, и мы распознаём в его речи знакомое слово «кампай» (надеемся, вы его тоже уже выучили), и Токомо подтверждают: выпивают, любуясь цветением сакуры, будь здоров.

Мы показали им фотографию нашей сакуры, саженец которой когда-то привезли с Дальнего Востока, прижилась, живёт на даче. Цветёт в конце мая — начале июня.

— Так поздно?! — удивляется Сэики. — У нас намного раньше. А она у вам высокая?

— Высокая. Метра два.

— Это маленькая, у нас сакуры выше.

— Значит, у вас теплее, чем на Урале всё-таки.

— Сэики родился на юге Японии, — объясняет его жена. — Там даже снега нет. У них вместо снега — лепестки сакуры, когда они летят после цветения.

— Футбол популярен в Японии? — возвращаемся мы к спортивной теме.

— Да, в 2002 году у нас проходил чемпионат мира по футболу, в Японии и Корее, и футбол тогда завоевал популярность. Год назад мы решили, что надо поехать в Россию на чемпионат мира. Заказала билет на самолёт и гостиницу. Хотя в целом в Японии более популярен бейсбол.

— А айкидо?

— Айкидо многие занимаются, но вообще айкидо считается немного устаревшим видом борьбы. Более популярно кюдо.

Одним из наших гостей, который сопровождал японцев в Екатеринбурге, оказался Вадим Занин, руководитель клуба кюдо в Екатеринбурге. Он рассказал, что японская принцесса во время своего визита в Екатеринбург, даже приходила в клуб, посетила занятие в Японском центре. Это оказалось неожиданным и чрезвычайно приятным сюрпризом. Кюдо — стрельба из лука, это особое искусство, очень японская история. И сама принцесса занимается кюдо.

— Видно было, что ей понравилось, речь сказала дважды, обращаясь к ребятам, к спортсменам. Она оценила наш город, что он такой большой и красивый, оценила наши дружеские взаимоотношения. Оценила, что уральские спортсмены тонко чувствуют эту философию кюдо, — рассказывал японцам Вадим. — Она сказала: о чем это искусство? О том, что есть одна неподвижная мишень и большое количество подвижных мыслей, которые мешают вам сделать единственный естественный мощный и точный выстрел. Только когда вы нашли гармонию с самим собой, можете сделать этот выстрел.

Сэики объяснил нам, что кюдо в японских школах — всё равно что наши лыжи на физкультуре, но мало кто достигает в этом искусстве таких высот, как Вадим.

Напоследок мы оставили свои автографы на японском флаге, а дети получили в подарок японские конфеты. Выглядят, как знакомые нам батончики Kit Kat, но внутри зеленые, а на вкус — сладкие с горчинкой. Теперь хочется нанести ответный визит в Токио — а сколько это будет нам стоить, читайте в этом репортаже.