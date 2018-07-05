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Какие шаги помогут дачникам получить урожай смородины
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Какие шаги помогут дачникам получить урожай смородины 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Прямо сейчас можно совершить несколько простых действий, в результате которых ваша смородина будет крупнее и слаще, чем соседская.
1. Запомните кусты, которые плохо плодоносят. Ранней весной следующего года оцените, насколько они сильно поражены почковым клещом (сильно вздутые шариками почки) и как следствие — махровостью цветков. Махровость — это вирус, такие кусты нужно безжалостно выкорчевывать и сжигать.
2. Не нужно резко усиливать полив в момент созревания ягод, они могут полопаться. Да, погода этого лета сложная, но влажность почвы нужно поддерживать постоянно, без рывков «запустил — спохватился». Правильный полив полагается на глубину залегания корней, а не чтобы только смочить поверхностный слой.
3. Дрозды обирают кусты смородины, едва начинают темнеть первые ягоды. Эти птицы никого и ничего не боятся, от них спасает только специальная сетка. Нет смысла закрывать кусты нетканым материалом — дрозды прекрасно забираются под него.
4. После сбора урожая можно вырезать старые ветви с ослабевшим приростом, а также неправильно расположенные или слишком провисшие под тяжестью урожая. Все это лучше видно сейчас, а не ранней весной, когда рекомендуют делать формирующую обрезку.
5. Сорта, поражаемые мучнистой росой, очень советую заменить на устойчивые, которых сейчас достаточно. Для примера: Дачница, Селеченская 2, Литвиновская, Ладушка, Десертная, Мрия.
6. Пока смородина плодоносит, чаще ходите в гости, пробуйте, что растет у друзей. Сейчас можно заложить отводки или взять черенки на размножение понравившегося сорта.
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