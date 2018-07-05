Специалист поделился рецептами ухода за ирисами

Главный признак того, что этой работы не избежать, — начинают мельчать веера листьев. Это означает, что им уже не хватает питания.

А вот обильное или не обильное цветение — не всегда верный показатель. На процесс закладывания цветочных почек оказывает влияние погода последних двух месяцев лета. Чем жарче, тем цветение будущего года пышнее, и, соответственно, после холодного и дождливого лета хорошего цветения можно не ожидать. Правда, это не касается старинных сортов, которые до сих пор обычны в наших деревнях и в озеленении небольших городков.

Как делить? Не надо бояться обрубать корни, но нужно стремиться сохранять корневища (толстые горизонтальные, стелющиеся по поверхности), впрочем, и это без фанатизма. Куст разрезать на делёнки, выбирая при этом веера с максимальным количеством листьев. Веера с тремя и менее листьями стоит сажать, если сорт редкий и его очень хочется размножить. На делёнке оставляют один-три веера с пятью-семью листьями в каждом. Длина корневища — сантиметров 15, не имеет смысла оставлять слишком длинное. Срез затирают углем или прижигают зеленкой. Корни обрезают секатором, оставляя не более 10 см, они понадобятся лишь для закрепления делёнки в почве, поскольку именно в этот период начнут отрастать новые. Листья обрезают на треть. Сажают так, чтобы спинка корневища оставалась на поверхности почвы.

Куда сажать? Максимально солнечное, теплое место. Недопустим застой воды. Зимой здесь должен быть устойчивый снеговой покров.