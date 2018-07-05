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Бермудский флот. Forbes составил первый рейтинг яхт российских миллиардеров
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Бермудский флот. Forbes составил первый рейтинг яхт российских миллиардеров 

Forbes.ru 1 час назад
Фото: Forbes.ru
Открытие яхтенного сезона для российских миллиардеров начинается в мае вместе со стартом Каннского кинофестиваля — в этом году 14 яхт располагались в районе Ривьеры, включая Eclipse Романа Абрамовича. Но в последние годы русских все чаще можно видеть в более дешевых для яхтинга Испании и Италии, где ниже цены на топливо, стоянку и персонал.
Задает тренды основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов, который сам владеет верфью Heesen и яхтой Galactica Supernova: он инвестировал в порт для суперъяхт One Ocean Vell в Барселоне. Стояночным местом в нем под свою 156-метровую яхту Dilbar обзавелся Алишер Усманов. В портах Испании на майских каникулах можно было встретить с десяток лодок миллиардеров — в порту Барсы стояла Areti Игоря Макарова, Nirvana и Anastasia Потанина, а также Hermitage Анатолия Седых.
Некоторые могут позволить себе держать лодки в разных странах, например Sailing Yacht A владельца СУЭК Андрея Мельниченко в мае находилась в порту Пальма-де-Майорки, а его вторая лодка Motor Yacht A находилась рядом с Фукуокой в Японии. По словам Дмитрия Семенихина из Yachtharbour, удобно иметь две большие лодки в разных местах и перемещаться между ними на бизнес-джете. Флот российских миллиардеров огромен — более 40 только идентифицированных яхт, его оценочная стоимость больше $5 млрд, топ-10 лодок стоит $3 млрд Эта флотилия сопоставима с военным флотом таких стран, как Франция или Великобритания. Большинство миллиардеров предпочитают скрывать владение лодками в целях конспирации и налоговой оптимизации, поэтому они ходят под флагами Британских заморских территорий — например, Бермудских и Каймановых островов.
Самые длинные яхты российских миллиардеров
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