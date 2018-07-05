Пломбир для Черчесова: во Владикавказе делают футбольное мороженое

А кондитеры Северной Осетии решили угостить иностранных болельщиков чемпионата новым видом пломбира. Футбольное мороженое состоит из двух частей: ванильной и шоколадной. Расцветка напоминает черно-белый футбольный мяч. Одним из первых десерт попробовал корреспондент телеканала «МИР 24» Чермен Улубиев.

Это просто рай для сладкоежек какой-то. Такого количества мороженного я в жизни никогда не видел. Брикеты, эскимо, пломбиры. Всего более ста разновидностей. Но хитом этого лета несомненно станет вот этот футбольный пломбир.

Вес футбольного мороженого — 90 граммов — по количеству игровых минут матча. Соотношение ингредиентов — 50 на 50, ваниль и шоколад.

«Это такой микс на любителя. Потому что кто-то предпочитает кофейный вкус, кто-то употребляет ванильный. Мы смешали их с соответствующим названием. Так же, как и на футбольном матче, поле разделено, то есть можно за одну порцию вкусить несколько видов мороженого», — пояснила технолог предприятия Инесса Цхурбаева.

Идея футбольного мороженого принадлежит руководству предприятия: хотели порадовать болельщиков со всего мира «голевым» пломбиром. Тем более — на фабрике любят самую популярную на планете игру. А кто-то даже в детстве гонял мяч вместе со Станиславом Черчесовым в одной команде. Кстати, несколько коробок ванильно-шоколадного микса работники предприятия планируют отправить главному тренеру сборной России.

«Все мы оттуда, из детства, из футбола. Все занимались футболом, увлекались, тренировались. А тем более такое событие, как чемпионат мира, это впервые за всю историю Советского Союза и России. И такое событие не отметить, конечно, мы не могли», — сказал заместитель директора предприятия Юрий Исаков.

Для изготовления сладости используют только натуральные ингредиенты, И никаких консервантов. Вкусно, поэтому проблем с продажей нет. Фуры с мороженым вот-вот отправятся в Дагестан, Московскую область, Крым и Краснодарский край. Заказы продолжают поступать. Поэтому работают на предприятии в несколько смен. Линии останавливают только на время матчей сборной России.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ