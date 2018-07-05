Молочные реки, капустные поля. Чем кормят осужденных в Алтайском крае

«Визитка» шипуновской колонии-поселения — сельхозпроизводство и сельхозпереработка. Производимые колонистками молоко и овощи практически полностью закрывают потребность всех краевых ИУ, а сливочное масло закупают даже детские и оздоровительные учреждения.

Корреспондент АиФ-Алтай побывал в женской колинии и узнал о работе в подсобном хозяйстве, а также о том, чем кормят осужденных в Алтайском крае.

«У нас осужденные не работают только по медицинским показаниям, — говорит начальник КП №7 Яков Калинин. — Но таковых всего 23 человека, то есть пятая часть от общего количество содержащихся в учреждении. Женщины стремятся работать потому, что, во-первых, трудоустройство учитывается при рассмотрении дел на УДО. Ну а вторая причина — зарплата. Пусть небольшая, но стабильная, позволяющая и постепенно гасить иски (среди осужденных 36 «исковиков»), и необходимые женщинам покупки совершать, и детям своим подарки приобретать и отправлять».

Молочные реки

В подсобном хозяйстве КП-7 содержится 378 голов крупного рогатого скота. Дойное стадо — 112 голов. В холодный сезон животные находятся в двух крепких, аккуратно выбеленных коровниках. В одном из них утепленное помещение для телят. Летом только они, ласковые, пахнущие молоком несмышленыши, да еще две работяги-лошадки остаются на стационарной ферме. Стадо же выгоняют на летнее пастбище. Там же, на летней площадке, проводят дойки, охлаждают молоко в специально привезенной холодильной установке, а затем везут в перерабатывающий цех, расположенный на территории колонии.

Обихаживают скотину 10 осужденных женщин. Их отбирают чуть ли не по конкурсу — чтобы был опыт работы дояркой или пояркой, ладила с животными, была аккуратной с рабочим инвентарем и униформой и так далее. Прежде чем зоотехник и ветврач утвердят кандидатку на работу здесь, она месяц стажируется. Живут колонистки в небольшом доме, рядом с фермой. В доме две комнаты — кухня-столовая и спальня. Они пользуются микроволновкой и мультиваркой, смотрят телевизор и слушают магнитофон. Во дворе ладно собранная из кедровых бревен банька. Рядом с домиком — миниатюрный огород, на чистеньких грядках — лук, морковь, зелень, редиска… Почти деревенское приволье. Но под строгим контролем младшего инспектора отдела безопасности, который ежечасно проводит поверки — под роспись и видеозапись!

Не вешайте ярлыков!

«Наш день, как и у всех остальных в колонии, начинается в шесть утра. Только вместо утренней гимнастики у нас другая зарядка — грузим молоко в машины, которые приходят почти со всех исправительных учреждений края. Только в Бийскую зону — в СИ -2 и КП-2 — не отправляем продукцию», — рассказывает работающая в молочно-перерабатывающем цехе осужденная Мальвина Немченко.

Раньше Мальвина, как и многие ее коллеги по цеху, о том, как перерабатывают коровье молоко, вообще не имела никакого представления. Однако девушку данное производство не озадачило: на воле она получила техническое образование, потому что такое парогенератор прекрасно знала. «Я и не думала, что в таком учреждении может быть какое-то современное производство, — признается Мальвина. — Сейчас мне очень помогают теоретические знания, хотя практику, как и всем здесь работающим, пришлось первое время осваивать. Думаю, что для тех, кто после освобождения будет устраиваться на работу, такой опыт очень пригодиться — специальность востребованная».

День у шестерых женщин, что работают в этом цехе, расписан по минутам: отгрузка и прием молока, пастерилизация, розлив молока в тару. Кстати, тару — пятилитровые ПЭТ-бутыли производят тоже в колонии. На автоматизированной линии трудятся две женщины.

Сейчас в цех на переработку с подсобного хозяйства приходит более тонны молока в сутки. Хотя даже этого для объема, который необходимо производить, недостаточно, поэтому определенное количество молока закупают у фермеров и частников. К слову, кроме пастеризованного молока здесь делают и сливочное масло. Этот натурпродукт идет не только в исправительные учреждения, его по договорам успешно реализуют и на воле. Например, жители села Шипуново с удовольствием покупают его в магазине одного местного предпринимателя. А с одной из оздоровительных баз Чемала каждые три месяца приходит машина, чтобы забрать 500 кг масла, которое так нужно людям, страдающим заболеваниями дыхательной системы.

«Порой от людей, которые не знают, в каких условиях производим молочную продукцию, слышу: «Фу, что хорошего могут сделать в заключении!», — смеется Яков Калинин. — Осужденные, которые работают на нашем молокозаводе, имеют санкнижки. Мы постоянно проверяем, чтобы у них была чистая спецодежда, при выходе на работу их обязательно осматривают. Сотрудники СЭС сюда постоянно приезжает, делают смывы со стен, оборудования. Так что контроль жесткий. Чуть что — сразу штрафы. И со стороны УФСИН России нас контролируют: в любой момент могут приехать проверяющие, все запечатлеть на видео».

Огуречные плантации, капустные поля

Есть у колонии бескрайние посевные поля — целых 30 га! Здесь выращивают огурцы, помидоры, свеклу, морковь, капусту. Часть урожая капусты, огурцов и помидоров солят и квасят. Свежими овощами и овощными заготовками КП №7 полностью закрывает потребности пенитенциарной системы региона.

Чтобы не нести лишних расходов, решили с этого года выращивать собственную рассаду. Для этого еще с осени стали сооружать теплицу. Весной посеяли семена. Рассада, по мнению здешних овощеводов-практиков, получилась даже лучше той, что закупили по аукциону. Так что в нынешнем году половину объема капусты планируют получить уже из собственного посадочного материала.

«Мы посчитали: если нам построить еще две теплицы (а место для этого есть), то сможем полностью уйти от закупок рассады, — делится планами начальник колонии. — Кроме того это — дополнительные рабочие места. На теплице весной работало четверо осужденных».

В возможной перспективе — оборудование консервного завода на территории колонии, что позволит делать консервированные супы, щи, борщ, овощные заправки. Также вполне реально выращивать весьма востребованную и неприхотливую культуру — кабачки. Пока по некоторым финансовым причинам эти идеи отложены. Но не отметены.

На овощных полях работает до 30 осужденных. Сейчас, после окончания посевной, здесь трудятся порядка 20 женщин. Они осуществляют обычный для летнего сезона уход за растениями: вредителей потравить, рассаду пересадить, пленку натянуть, плети огурцов расправить, томаты пропасынковать… Работа в открытом поле на всех ветрах и под жгучим солнцем, конечно, дело нелегкое. Однако, как считает одна из работающих здесь колонисток Ольга Бузуева, в такой работе тоже есть плюсы.

«Есть время подумать над тем, что было неправильным в прежней жизни, и помечтать о том, как жить, когда выйдешь на волю, — считает она. — Я хочу поехать к маме в деревню. Там тоже буду огурцы выращивать».