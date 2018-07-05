Костромские яйца теперь будут отправлять арабским шейхам в Бахрейн и Эмираты

Костромские яйца будут поставлять в арабские страны, узнал KOSTROMA.TODAY. Одну из костромских фабрик, где занимаются куроводством, включили в специальные реестр экспортеров.

По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, теперь оно имеет право поставлять куриные яйца в Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Кувейт, Катар и Бахрейн.

Перед получением разрешения предприятие обследовали специалисты — они проверили, соответствует ли его продукция требованиям и нормам стран-импортеров. Только после согласования галичская компания была включена в список стран-экспортеров.