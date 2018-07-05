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Костромские яйца теперь будут отправлять арабским шейхам в Бахрейн и Эмираты
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Костромские яйца теперь будут отправлять арабским шейхам в Бахрейн и Эмираты 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромские яйца будут поставлять в арабские страны, узнал KOSTROMA.TODAY. Одну из костромских фабрик, где занимаются куроводством, включили в специальные реестр экспортеров.
По информации управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям, теперь оно имеет право поставлять куриные яйца в Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Оман, Кувейт, Катар и Бахрейн.
Перед получением разрешения предприятие обследовали специалисты — они проверили, соответствует ли его продукция требованиям и нормам стран-импортеров. Только после согласования галичская компания была включена в список стран-экспортеров.
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