Овечкин и Кириленко открыли баскетбольную площадку в Санкт-Петербурге

«Спорт — это целая жизнь, наполненная эмоциями и бесценным опытом. И я уверен, что шанс на такую жизнь должен быть у каждого. В нашей стране множество талантливых ребят, но не у всех из них есть возможность проявить себя. Именно поэтому я был так рад, что благотворительный фонд «Кириленко — детям» и мы с командой «Папа Джонс» 27 июня открыли в Санкт-Петербурге общественную баскетбольную площадку! Для юных спортсменов это отличная возможность заниматься любимым делом, а для нас — поддержать будущих чемпионов. И это только начало: до конца года фонд «Кириленко — детям» и мы с «Папа Джонс» откроем еще пять баскетбольных площадок в разных регионах России. Это отличная новость, и я желаю им успеха в этом благородном начинании!», — написал Овечкин в своём «инстаграме».

Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.