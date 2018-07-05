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Овечкин и Кириленко открыли баскетбольную площадку в Санкт-Петербурге
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Овечкин и Кириленко открыли баскетбольную площадку в Санкт-Петербурге 

Чемпионат.com 40 минут назад
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и президент РФБ Андрей Кириленко принял участие в церемонии открытия общественной баскетбольной площадки в Санкт-Петербурге.
«Спорт — это целая жизнь, наполненная эмоциями и бесценным опытом. И я уверен, что шанс на такую жизнь должен быть у каждого. В нашей стране множество талантливых ребят, но не у всех из них есть возможность проявить себя. Именно поэтому я был так рад, что благотворительный фонд «Кириленко — детям» и мы с командой «Папа Джонс» 27 июня открыли в Санкт-Петербурге общественную баскетбольную площадку! Для юных спортсменов это отличная возможность заниматься любимым делом, а для нас — поддержать будущих чемпионов. И это только начало: до конца года фонд «Кириленко — детям» и мы с «Папа Джонс» откроем еще пять баскетбольных площадок в разных регионах России. Это отличная новость, и я желаю им успеха в этом благородном начинании!», — написал Овечкин в своём «инстаграме».
Фото также можно посмотреть в «инстаграме» Александра Овечкина.
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