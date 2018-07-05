Ещё
«Роскосмос» не будет участвовать в авиасалоне «Фарнборо»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Роскосмос» не будет участвовать в авиасалоне «Фарнборо» 

Rambler News Service 16 минут назад
Фото: Пятый канал
Госкорпорация «Роскосмос» не будет участвовать в авиакосмическом салоне «Фарнборо», который пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.
«Госкорпорация «Роскосмос» не будет участвовать в выставке», — сказал он.
Устименко не пояснил причины такого решения, отмечает агентство.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также заявила о том, что не планирует демонстрировать на авиасалоне гражданскую продукцию.
Rambler News Service: последние новости
В Омске остановили деятельность производителя некачественной молочной продукции В Башкирии рассказали о влиянии пенсионной реформы на численность трудоспособных жителей региона В Екатеринбурге остановили движение трамваев из-за нападения на кондуктора
Женский форум  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русские мужчины! Что с вами не так?»125
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»86
Назван главный секрет обретения плоского живота5
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына3
Звёзды, страдающие анорексией
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение