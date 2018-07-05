«Роскосмос» не будет участвовать в авиасалоне «Фарнборо» 

Госкорпорация «Роскосмос» не будет участвовать в авиакосмическом салоне «Фарнборо», который пройдет в Великобритании с 16 по 22 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.
«Госкорпорация «Роскосмос» не будет участвовать в выставке», — сказал он.
Устименко не пояснил причины такого решения, отмечает агентство.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) также заявила о том, что не планирует демонстрировать на авиасалоне гражданскую продукцию.