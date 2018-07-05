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Роскосмос не примет участие в Фарнборо
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Роскосмос не примет участие в Фарнборо 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
"Роскосмос" не будет принимать участия в авиакосмическом салоне Фарнборо в Великобритании в этом году — пресс-служба
РИА Новости / Динамика дня
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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