Российская техника не поедет на авиасалон в Фарнборо

Международная авиационно-космическая выставка «Фарнборо-2018» пройдет без участия российской техники. В Великобританию приедет только миссия российских чиновников, для которой будет организован дом приемов. Состав и численность российской делегации неизвестен, передает «Интерфакс» . Агентство ссылается на информированный источник. Известно, что шале будет представлять Объединенная авиастроительная корпорация

Ранее сообщалось, что из-за инструкций британской правительственной комиссии и эмбарго ЕС на перемещения вооружений в Россию государственные компании «Ростех» «Роскосмос» и «Обьединенная авиастроительная корпорация» не будут представлять на авиасалоне военную и гражданскую технику.

«Фарнборо», наряду с французским «Ле-Бурже», — одна из старейших ависалонов в мире. На выставку приезжают покупатели из всех стран, поэтому участие России очень важно. Обозреватель журнала Flight International Владимир Карнозов говорит, что в этом году придется обойтись шатром:

Владимир Карнозов обозреватель журнала Flight International «Россия будет участвовать, но будут только стенды, без надонных экспонатов. По крайней мере, раньше дело обстояло так. Конечно, имиджевого момента мы лишаемся, но в плане продаж это никак не сказывается, потому что Западная Европа и тем более Великобритания никогда не являлись рынками для нашей авиационной промышленности. Как правило, приводят в качестве аргумента, что „Фарнборо“ посещают делегации из третьих стран, поэтому это удобная площадка для проведения переговоров, а не для показа техники. Ее лучше вообще показывать в России или на территории стран, которые покупают наше оборудование».

В марте этого года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявлял, что участие России в салоне «Фарнборо» возможно на минимальном уровне. По его мнению, «Ле-Бурже» и «Фарнборо» себя изжили, так как российская техника поставляется на другие рынки.

Если англичане захотят посмотреть на российскую технику, то пусть приезжают в Россию на «МАКС», заявил почетный президент Международного авиакосмического салона Магомед Толбоев

Магомед Толбоев почетный президент Международного авиакосмического салона «Для нас выставка „Фарнборо“ не представляла никогда никакой ценности: ни в авиапромышленности, ни в экономических связях, ни в каких-нибудь других дружеских отношениях. Мы дружим с Парижем, Китаем и Берлином, а вот с англичанами никогда не дружили. Также не будет никаких потерь: ни репутационных, ни экономических. Если хотят, то пусть приезжают к нам в следующем году на „МАКС“.

Заместитель главного редактора журнала „Арсенал отечества“ Дмитрий Дрозденко считает, что назло русским Великобритания лишают себя удовольствия:

Дмитрий Дрозденко заместитель главного редактора журнала „Арсенал отечества“ „Великобритания ведет непримиримую борьбу с российскими ветряными мельницами. Мы уже достаточно давно не представляем свою продукцию на авиасалоне „Фарнборо“. В этой ситуации, наверное, больше всего теряет сам авиасалон, потому что наши самолеты и вертолеты всегда были звездами этого мероприятия. Все как с чемпионатом мира примерно. Мы приезжаем за контактами в области военно-технического сотрудничества, посмотреть, что другие сделали, что-то свое показать свое. То, что туда не едет техника: мы экономим деньги, а они получают отсутствие прекрасного зрелища“.

Международный авиасалон „Фарнборо“ проводится раз в два года. В нынешнем году он пройдет с 16 по 22 июля. На двух предыдущих авиасалонах Россия тоже сталкивалась с трудностями. Так, российская делегация не могла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, а отечественные корпорации из-за санкций практически не смогли представить в „Фарнборо“ свою продукцию.