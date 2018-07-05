Летние каникулы, яркие и незабываемые

Пекин, 4 июля / Синьхуа / — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа

Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа