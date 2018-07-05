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Летние каникулы, яркие и незабываемые
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Летние каникулы, яркие и незабываемые 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа
Пекин, 4 июля /Синьхуа/ — Дни летних каникул юные жители Поднебесной проводят с интересом и пользой, участвуя в многообразных культурных и спортивных мероприятиях. Фотографии Синьхуа
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