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«Марсель» с участием Марадоны эпично презентовал игровую форму на следующий сезон
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«Марсель» с участием Марадоны эпично презентовал игровую форму на следующий сезон 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
«Марсель» привлек легенду мирового футбола Диего Марадону к презентации своей игровой формы на следующий сезон.
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