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Уралец заплатил 1,3 миллиона алиментов ради переезда в Израиль
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Уралец заплатил 1,3 миллиона алиментов ради переезда в Израиль 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
В Екатеринбурге судебные приставы взыскали 1,3 миллиона долга по алиментам с мужчины, который не выплачивал деньги на содержание своего несовершеннолетнего ребенка и намеревался переехать в Израиль.
Как сообщает сегодня пресс-служба УФССП по Свердловской области, должник официально не работал, не состоял на учете в центре занятости, скрывал доходы и не имел собственного имущества.
В ведомство поступила информация, что мужчина намерен получить израильское гражданство. Тогда пристав предупредил должника о временном ограничении выезда за границу и возможном отказе в получении гражданства. На следующий же день задолженность по алиментным платежам была погашена в полном объеме.
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