В тайских пещерах застряли дети. Как их будут спасать?

В начале этой недели двенадцать тайских мальчиков из молодежной футбольной команды вместе с тренером были найдены в ловушке экспертами по дайвингу. Команда оказалась заперта в воздушном кармане в сети затопленных пещер. Уровень воды в таких пещерных комплексах будет оставаться неизменным еще месяцы, но дерзновенный план по спасению ребят быстро набирает форму.

Коротко о том, что произошло: дюжина мальчиков возрасте от 11 до 16 лет вместе с тренером (ему 25 лет) вошла в пещеру Там Луанг Нанг Нон в тайской провинции Чианг Рай 23 июня, но повышение воды от сильных дождей заперло футбольную команду в пещерной системе в 2 километрах от выхода. 2 июля команда тайских «морских котиков» и два британских эксперта по дайвингу в пещерах нашла команду, ютящуюся на грязном приподнятом камне.

Видео, сделанное на месте, показало, что ребята в порядке, но очень ослаблены — они провели без еды девять суток. Вчера к ним присоединились врач и медсестра и принесли им легкоусвояемую калорийную пищу с витаминами и минералами.

Радость находки, впрочем, быстро сменилась тревогой: стало очевидно, что в ближайшее время мальчикам не удастся покинуть место своего заточения.

Длинный, запутанный путь к входу в пещеру полностью заполнен водой, нетронуты лишь несколько воздушных карманов по пути. Более того, вода очень грязная и мутная, видимость практически нулевая. Некоторые секции настолько узкие, что даже дайверы едва протискиваются через них с кислородными баллонами, и течение воды очень сильное в некоторых местах. Сезон затопления продлится четыре-пять месяцев; в ближайшее время самостоятельного понижения уровня воды ждать не стоит. Некоторые из парней не умеют плавать, не говоря уже о знакомстве с подводным дайвингом.

Медикаменты и продукты питания транспортируются на место происшествия, в худшем случае парням придется сидеть в пещере до октября или ноября. Продовольствие и медикаменты на четыре месяца уже собраны, если дело к тому пойдет.

Но правительство Тайланда ищет другой выход. Контр-адмирал Апакорн Ююконгкаев, командующий подразделением тайских «морских котиков», признает, что погода вызывает беспокойство, но отмечает, что парни будут извлечены безопасным образом, когда достаточно воды из пещеры удалят.

«Если из-за сезонного дождя это не сработает, придется пойти на другие меры», говорил контр-адмирал во вторник репортерам. «У нас есть план „А“ и план „Б“, так что в конечном итоге каждый вернется к мамочке».

Он не распространялся о планах, но как сообщает The Guardian, на текущий момент из пещер было выкачано 120 миллионов литров воды.

Также мальчикам прочитали быстрый курс плавания и посвятили в подводный дайвинг. Тайские чиновники в настоящее время ведут переговоры с Mermaid Subsea Services в Бангкоке — эта фирма обычно поставляет оборудование для подводной добычи нефти и газа. Компанию попросили сделать для детей маски для подводного плавания. В идеале, подошли бы маски AGA Divator, который покрывают лицо целиком и делаются специально для детей. Руенгрит Чангкванюен, тайский представитель международной команды пещерных дайверов, говорит, что мальчикам также выдадут гидрокостюмы (вода очень холодная), сапоги и шлемы.

Удалить всю воду из пещерной системы не представляется возможным, но как только уровень воды будет достаточно низким, количество времени, которое мальчики должны будут провести погруженными, будет сведено к минимуму. Сроки будут иметь решающее значение; чиновникам, вероятно, придется постоянно оценивать условия на фоне прогноза погоды.

Как только начнется спасательная операция, статический трос, который уже на месте, будет направлять каждого мальчика и привязанного к нему дайвера-спасателя через мутные стремительные воды ко входу (или выходу, тут как посмотреть). Возможно, на протяжении всего пути расставят дайверов и они будут передавать мальчиков друг другу по очереди. Все путешествие может занять три часа или больше, поэтому через каждые 25-50 метров будут расставлены запасные баллоны на случай если уровень кислорода начнет падать и бак нужно будет заменить. Мальчики не будут переносить кислородные баллоны, им придется полагаться на баллоны спасателей. В идеале по пути будет проходить по одному мальчику за раз.

Чиновники уже начали процесс вербовки тайскоязычных дайверов, которые должны будут помочь успокоить мальчиков во время трудного путешествия. Темные, клаустрофобные условия могут легко вызвать панику даже у самых опытных дайверов.

Применение горнодобывающего оборудования, чтобы выкопать проход мальчикам, даже не рассматривается, поскольку они находятся на глубине 1000 метров ниже вершины горы. Однако команда спасателей в настоящее время исследует гору в поисках альтернативных путей в пещеру.

Планы смелые и дерзновенные, но чиновники Тайланда уверяют, что ни один из мальчиков не подвергнется риску. Про план «Б» пока никто не говорит, но ждать конца сезона дождей хоть и не идеальная, но все еще разумная альтернатива.