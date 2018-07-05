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Время свадьбы гулять
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Время свадьбы гулять 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
День семьи, любви и верности отмечается 8 июля. Сыграть свадьбу накануне этого праздника изъявили желание тысячи столичных пар.
Основная часть церемоний придется на 7 июля, ведь в этом году праздничная дата выпадает на воскресенье. 8 июля молодоженов примут Дворец бракосочетания в «Коломенском» и Шипиловский отдел ЗАГС.
— По просьбам москвичей, которые хотели вступить в брак именно в День семьи, любви и верности, 8 июля можно будет расписаться в этих двух учреждениях. В них принято 61 заявление, — отметила начальник столичного Управления ЗАГС Ирина Муравьева.
8 июля влюбленные услышат не только торжественный марш Мендельсона, но и пожелания от ведущих брачных церемоний сохранять верность друг другу, так же как легендарные муромские князь Петр и княгиня Феврония, покровители семьи и брака.
ОТДЫХАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Столичные парки тоже подготовились ко Дню любви, семьи и верности. «Вечерка» узнала, какая программа ждет москвичей в этот день.
«Царицыно»
В музее-заповеднике состоится праздничный концерт «Московская семья». В мероприятии примут участие известные музыканты и артисты. Кульминацией станет церемония вручения награды супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет.
Бирюлевский дендропарк
Здесь состоится праздник «Ромашковое счастье» с обширной программой — подвижные игры, мастер-классы, викторины, эстафеты и многое другое.
Воронцовский парк
Для гостей парка устроят целый пикник. Вечером, с 20:00 до 22:00, в Китайском саду, устроившись на пледах, можно отдохнуть под чарующие звуки музыки, а также заняться китайской гимнастикой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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