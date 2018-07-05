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Ямальские допризывники готовы стать защитниками Отечества
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Ямальские допризывники готовы стать защитниками Отечества 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ноябрьские допризывники достойно выступили на Спартакиаде молодёжи России, завершившейся в Тамбове.
В течение недели на лучших спортивных объектах города свою скорость, силу, ловкость и меткость показывали более 500 подростков из 49 регионов страны. Ямал представляла ноябрьская команда «Кадет» — победитель окружной спартакиады.
Парни, соревнуясь в плавании, легкоатлетических дисциплинах, стрельбе, военной подготовке, прохождении полосы препятствий, показали свою готовность стать защитниками Отечества.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте по физической культуре и спорту, по итогам соревнований в общекомандном зачёте ямальская команда заняла 12 место.
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