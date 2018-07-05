Для югорских мам организуют предпринимательские курсы

В Югре впервые стартует проект для активных и талантливых мам. Обучение пройдет в Ханты-Мансийске.

Проект «Мама-предприниматель» разработали для женщин, которые желают реализовать свою бизнес-идею или продвинуть уже начатое дело. Запись на участие в тренингах продлится до 14 августа, и на данный момент уже более 40 мам подали свои заявки. Они оцениваются по следующим критериям: наличие идеи, её уникальность и адекватность, наличие описания мотивации заявительницы, соответствие критериям для участников проекта.

Продолжительность обучения в рамках программы составит пять дней — с 20 августа по 24 августа включительно. После прохождения образовательного блока участницы проекта защитят перед экспертной комиссией свои проекты. Самые лучшие из них выиграют грант на реализацию своей бизнес-идеи от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» размере 100 тыс.рублей.

По условиям гранта, бизнес-идея должна быть реализована в течение ближайшего календарного года.

По словам заместитель руководителя Центра образовательных программ Фонда поддержки предпринимательства Югры Марии Нарыгиной, учёба будет проходить в будние дни с 10 утра до 6 вечера. «Обычно участницы находят, с кем оставить своего ребёнка. Но если возникнет безвыходная ситуация, то дети могут присутствовать на занятиях с мамами, но, не нарушая общий режим работы.