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Джиджи Хадид эмоционально ответила тем, кто не верит в ее чувства к Зейну Малику
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Джиджи Хадид эмоционально ответила тем, кто не верит в ее чувства к Зейну Малику 

Журнал ОК! 1 час назад
Весной Джиджи Хадид и Зейн Малик официально объявили о своем расставании, однако спустя пару месяцев влюбленные вновь воссоединились. Интернет-пользователи предположили, что расставание было пиар-ходом для продвижения нового альбома Зейна, а некоторые заявили, что и сейчас не верят в искренность пары. И причина тому — в подписчиках Джиджи в Инстаграм нет Зейна. Модель поспешала уверить фолловеров в том, что соцсети никак не связаны с ее отношением к бойфренду.
Ребята, вы каждый день пишите обо мне. Пожалуйста, перестаньте это делать, мне неприятно. Я не испытываю негативных эмоций по отношению к вам. Вокруг такой прекрасный мир, а вы зациклились на романе людей, которых даже не знаете. Вы не видите 99 процентов того, что происходит между нами. И мне не нужно, чтобы он подписался на меня в Инстаграм. Мне достаточно того, что он сделал татуировку с изображением моих глаз.
Джиджи Хадид и Зейн Малик
Зейна Малика заметили выходящим из дома Джиджи Хадид: фото
Напомним, что молодые люди объявили о расставании в марте этого года после 2,5 лет отношений. После этого Зейн пустился во все тяжкие: красил волосы сначала в белый, потом в зеленый, а затем и вовсе побрился налысо и сделал татуировку на голове.
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