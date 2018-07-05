Джиджи Хадид эмоционально ответила тем, кто не верит в ее чувства к Зейну Малику

Весной Джиджи Хадид и Зейн Малик официально объявили о своем расставании, однако спустя пару месяцев влюбленные вновь воссоединились. Интернет-пользователи предположили, что расставание было пиар-ходом для продвижения нового альбома Зейна, а некоторые заявили, что и сейчас не верят в искренность пары. И причина тому — в подписчиках Джиджи в Инстаграм нет Зейна. Модель поспешала уверить фолловеров в том, что соцсети никак не связаны с ее отношением к бойфренду.

Ребята, вы каждый день пишите обо мне. Пожалуйста, перестаньте это делать, мне неприятно. Я не испытываю негативных эмоций по отношению к вам. Вокруг такой прекрасный мир, а вы зациклились на романе людей, которых даже не знаете. Вы не видите 99 процентов того, что происходит между нами. И мне не нужно, чтобы он подписался на меня в Инстаграм. Мне достаточно того, что он сделал татуировку с изображением моих глаз.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Зейна Малика заметили выходящим из дома Джиджи Хадид: фото

Напомним, что молодые люди объявили о расставании в марте этого года после 2,5 лет отношений. После этого Зейн пустился во все тяжкие: красил волосы сначала в белый, потом в зеленый, а затем и вовсе побрился налысо и сделал татуировку на голове.