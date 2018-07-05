В бэби-бокс больницы скорой помощи в Краснодаре положили 4-месячную девочку

Внешне малышка здорова. Врачи сейчас проводят все необходимые обследования ребенка. В настоящее время в Краснодарском крае установлены 5 бэби-боксов.

Кстати, первый в России «беби-бокс» появился именно на Кубани: его установили в 2011 году в Сочи.

И уже через месяц там нашли новорожденную девочку, тогда врачи спасли первого из 25 детей, которых нашли в оборудовании за эти годы, сообщает минздрав региона.

Адреса беби-боксов Краснодарского края:

Краснодар:

Больница скорой медицинской помощи — ул.40 лет Победы, 14 МБУЗ Родильный дом — ул. Седина, 50 Армавир, стационар Детской горбольницы — ул. Энгельса, 2/2 Новороссийск, Станция скорой медицинской помощи— ул. Лейтенанта Шмидта, 37 Сочи, Городская больница №9, Перинатальный центр — Дагомысская, 46.