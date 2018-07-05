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В бэби-бокс больницы скорой помощи в Краснодаре положили 4-месячную девочку
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В бэби-бокс больницы скорой помощи в Краснодаре положили 4-месячную девочку 

АиФ — Юг 40 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Внешне малышка здорова. Врачи сейчас проводят все необходимые обследования ребенка. В настоящее время в Краснодарском крае установлены 5 бэби-боксов.
Кстати, первый в России «беби-бокс» появился именно на Кубани: его установили в 2011 году в Сочи.
И уже через месяц там нашли новорожденную девочку, тогда врачи спасли первого из 25 детей, которых нашли в оборудовании за эти годы, сообщает минздрав региона.
Адреса беби-боксов Краснодарского края:
Краснодар:
Больница скорой медицинской помощи — ул.40 лет Победы, 14  МБУЗ Родильный дом — ул. Седина, 50  Армавир, стационар Детской горбольницы — ул. Энгельса, 2/2  Новороссийск, Станция скорой медицинской помощи— ул. Лейтенанта Шмидта, 37  Сочи, Городская больница №9, Перинатальный центр — Дагомысская, 46.
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Женский форум  Ещё 5 источников 
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