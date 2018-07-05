В Башкирии пропала 64-летняя Рима Хайретдинова

В Уфимском районе родственники ищут 64-летнюю Риму Хайретдинову. Как сообщает дочь пропавшей в соцсетях, 1 июля женщина около 10:30 утра ушла из садов возле села Юматово. Она находилась в гостях у родственников.

— Сказала, что выйдет во двор, а сама ушла в сторону железной дороги (собака уверенно взяла след) и шла предположительно в сторону Уптино. Поиски пока не дали результата, — рассказала дочь пропавшей.

Родственники ищут волонтеров для поиска. Планируется обследовать лес и поле с деревней Ключерево Чишминского района, который находится возле места, где разыскиваемую видели в последний раз. Также поиски пройдут на улице Садовой. Женщина могла упасть и получить травмы.

Была одета:

Светлое платье, красные кроссовки, на голове платок.

Всем, кому что-либо известно о разыскиваемой, просьба сообщить по телефону 8-927-96-79-725 (дочь) или в полицию по номеру 020.

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