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В Башкирии пропала 64-летняя Рима Хайретдинова
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В Башкирии пропала 64-летняя Рима Хайретдинова 

ГОРОБЗОР.РУ 43 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфимском районе родственники ищут 64-летнюю Риму Хайретдинову. Как сообщает дочь пропавшей в соцсетях, 1 июля женщина около 10:30 утра ушла из садов возле села Юматово. Она находилась в гостях у родственников.
— Сказала, что выйдет во двор, а сама ушла в сторону железной дороги (собака уверенно взяла след) и шла предположительно в сторону Уптино. Поиски пока не дали результата, — рассказала дочь пропавшей.
Родственники ищут волонтеров для поиска. Планируется обследовать лес и поле с деревней Ключерево Чишминского района, который находится возле места, где разыскиваемую видели в последний раз. Также поиски пройдут на улице Садовой. Женщина могла упасть и получить травмы.
Была одета:
Светлое платье, красные кроссовки, на голове платок.
Всем, кому что-либо известно о разыскиваемой, просьба сообщить по телефону 8-927-96-79-725 (дочь) или в полицию по номеру 020.
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