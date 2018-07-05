«Здоровый как лось». В Зауралье пройдет грязный фестиваль-фиерия

В эту субботу, 7 июля, в Курганской области пройдет этап XIV Всероссийского чемпионата экстремального спорта «Здоровый как Лось». Участники соревнований соберутся на курорте «Озеро Медвежье», известное своими уникальными лечебными свойствами, превосходящими здравницы Иордании и Израиля, на Мертвом море.

Десятикилометровый забег пройдет по маршруту, проложенному в самом сердце озера Медвежье, по его островам. Еще десять километров — скоростной маршрут по степи.

Массовый забег пройдет по возрастным группам. Призы ждут мужчин в группах от 18 до 45 лет, от 46 до 50 лет и от 51 до 60 лет, а женщин в возрастных группах от 18 до 35 лет и от 36 до 50 лет. Отдельными призами и подарками будут отвечены юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет, а также спортсмены старше 60 лет среди мужчин и старше 50 лет среди женщин. Для всех участников забега подготовлены памятные медали. Лучший результата будет отмечен денежным призом в 10 тысяч рублей.

«Зрители будут не только наблюдать за эффектными состязаниями, после финиша желающие смогут принять участие в Фестивале грязи, ощутить на себе целебные свойства рапы озера Медвежье. Для детей подготовлена специальная развлекательная программа», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Губернатора Курганской области.

XIV Всероссийский чемпионат экстремального спорта «Здоровый как Лось» проходит в Республике Татарстан, Курганской, Челябинской и Калининградской областях. По оценке организаторов в 2018 году в нем примут участие более 1000 человек. Фестиваль грязи — региональная особенность, которую не могут предложить другие территории-участники чемпионата. Более подробная информация о чемпионате размещена на его сайте.

На фото: мичиганские дети празднуют ежегодный «День грязи», автор Bill PanglienoGetty Images