В Нижегородской области подросток утонул в реке

15-летний подросток утонул в реке Усте в Урене. Находящиеся поблизости взрослые пытались его спасти, но было уже поздно. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Трагедия произошла 4 июля. По предварительным данным, днем подросток уехал с друзьями кататься на велосипедах с разрешения взрослых. Около 14.00 они приехали на реку и пошли купаться. Мальчик, не умеющий плавать, играл со сверстниками в воде, но внезапно попал на глубину и начал тонуть.

Друзья мальчика и отдыхающие рядом взрослые вытащили утопающего на берег и вызвали скорую помощь. Однако, прибывшие врачи констатировали смерть подростка.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Сокольском районе в Волге утонула 13-летняя девочка.