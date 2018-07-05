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В Нижегородской области подросток утонул в реке
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В Нижегородской области подросток утонул в реке 

Vgoroden.ru 35 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
15-летний подросток утонул в реке Усте в Урене. Находящиеся поблизости взрослые пытались его спасти, но было уже поздно. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Трагедия произошла 4 июля. По предварительным данным, днем подросток уехал с друзьями кататься на велосипедах с разрешения взрослых. Около 14.00 они приехали на реку и пошли купаться. Мальчик, не умеющий плавать, играл со сверстниками в воде, но внезапно попал на глубину и начал тонуть.
Друзья мальчика и отдыхающие рядом взрослые вытащили утопающего на берег и вызвали скорую помощь. Однако, прибывшие врачи констатировали смерть подростка.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, в Сокольском районе в Волге утонула 13-летняя девочка.
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