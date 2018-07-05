Девочка-подросток пропала на Ставрополье

Девочка-подросток ушла из дома 29 июня и до сих пор не вернулась, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Ипатовского горокруга.

14-летняя Дарья Карпеня жила в селе Красная Поляна Ипатовского района. В последний раз её видели вечером 29 июня, когда она ушла в неизвестном направлении.

Даша высокого роста (около 170 см) и худощавая, у неё русые и очень длинные волосы (примерно до пояса).

Девочка носит джинсовые шорты и бордовую футболку.

Родители и полицейские просят всех, кто знает о местонахождении пропавшего подростка, сообщить по телефонам: 8 (961) 454-14-65, 02 или 102.