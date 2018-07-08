Операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде остановили

Операцию по спасению детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде, остановили. Об этом сообщает BBC.

В штабе спасательной операции заявили, что запасы кислорода в пещере истощились, поэтому было принято решение о приостановке операции минимум на 10, максимум на 20 часов для их пополнения.

Спасателям удалось поднять на поверхность четырех детей, хотя ранее появилась информация о шестерых. Первыми решили выводить самых слабых, они уже доставлены в больницы. Информации о том, что состояние здоровья кого-то из детей угрожает их жизни, не поступало.

По сообщениям издания, в спасательной операции задействовано около 90 дайверов, из них 50 человек — иностранные специалисты.

Как пишет The Independent , для того, чтобы покинуть пещеру, детям придется преодолеть около 2,5 мили при плохой видимости, включая серию узких затопленных проходов, что сложно даже для профессиональных дайверов. Сейчас школьники сидят на сухом пятачке в одном из гротов размером не более 10 квадратных метров, однако в ближайшее время в регионе ожидаются сильные дожди, и воздушный карман уменьшится.

Спасательная операция в провинции Чиангмай на севере страны началась ранним утром в воскресенье, 8 июля. По словам главы штаба спасательной операции Наронгсака Осоттанаконы, в дальний район пещеры отправилась команда из 13 водолазов, а выхода первых детей ожидали не ранее 17:00 по московскому времени.

Группа мальчиков от 11 до 16 лет и их футбольный тренер застряли в пещере в провинции Чиангмай на севере страны в конце июня. Они зашли туда незадолго до начала сильного ливня, вход затопило и завалило камнями. Их нашли только спустя 10 дней. Спасательная операция осложняется тем, что в Таиланде наступил сезон дождей, а некоторые из детей не умеют плавать.