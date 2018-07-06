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Пещера в Тайланде: у детской команды заканчивается кислород, спасавший их дайвер погиб
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Пещера в Тайланде: у детской команды заканчивается кислород, спасавший их дайвер погиб 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
В таиландской пещере Кхао Луанг, где заблокированы 12 игроков детской футбольной команды и их тренер, падает процент кислорода, сообщает Thai PBS со ссылкой на капитан ВМС Таиланда Апхакона Юнгкхонгкео.
Напомним, юные футболисты и их тренер пропали без вести в заповеднике Понг Пха еще 23 июня. Позже их следы нашли рядом с 10-километровой пещеры, однако вызволить группу из западни не смогли из-за затопления пещеры. Операцию по спасению детей проводят военно-морские силы Таиланда.
— Из-за большого количества людей в пещере, которые выполняют работы по откачиванию воды и готовятся вывести заблокированных людей на поверхность, в пещере падает процент кислорода и повышается уровень углекислого газа, — заявил Юнгкхонгкео. — Количество вариантов для вывода детей сужается.
Ранее в ходе спасательной операции погиб аквалангист, который доставлял в пещеру кислород.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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