СМИ: Из затопленной пещеры в Таиланде эвакуировали первых двух мальчиков

«Двое детей эвакуированы. В настоящее время они находятся в полевом госпитале, развернутом возле пещеры. Мы проводим их физический осмотр», — говорится на сайте телеканала, отслеживающего воскресную спасательную операцию в режиме реального времени. Репортеры ссылаются на главу департамента здравоохранения провинции Чианграй Тоссатепа Боотонга. Пока официального подтверждения этой информации непосредственно от властей королевства не поступало.

Напомним, что муссонные дожди грозят в любой момент повысить уровень воды в пещере, что привело бы к фатальным последствиям для ее узников. Поэтому было принято решение начать эвакуацию сегодня, не теряя больше ни минуты. Родители детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет, которые не могут выбраться из грота с 23 июня и вообще чудом были обнаружены, уже дали согласие на операцию, несмотря на все риски.

Согласно последней информации того же Sky News, двоих школьников уже переправили на вертолете в стационарный госпиталь провинции, который готов принять и других пострадавших.