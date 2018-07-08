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СМИ: Из затопленной пещеры в Таиланде эвакуировали первых двух мальчиков
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СМИ: Из затопленной пещеры в Таиланде эвакуировали первых двух мальчиков 

Российская Газета 8 часов назад
Фото: Российская Газета
«Двое детей эвакуированы. В настоящее время они находятся в полевом госпитале, развернутом возле пещеры. Мы проводим их физический осмотр», — говорится на сайте телеканала, отслеживающего воскресную спасательную операцию в режиме реального времени. Репортеры ссылаются на главу департамента здравоохранения провинции Чианграй Тоссатепа Боотонга. Пока официального подтверждения этой информации непосредственно от властей королевства не поступало.
Напомним, что муссонные дожди грозят в любой момент повысить уровень воды в пещере, что привело бы к фатальным последствиям для ее узников. Поэтому было принято решение начать эвакуацию сегодня, не теряя больше ни минуты. Родители детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет, которые не могут выбраться из грота с 23 июня и вообще чудом были обнаружены, уже дали согласие на операцию, несмотря на все риски.
Согласно последней информации того же Sky News, двоих школьников уже переправили на вертолете в стационарный госпиталь провинции, который готов принять и других пострадавших.
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