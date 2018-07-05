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Агент Игуаина высказался о возможном переходе своего клиента в «Челси»
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Агент Игуаина высказался о возможном переходе своего клиента в «Челси» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не собирается переходить в «Челси», сообщает Sport24.ru.
Об этом рассказал брат и агент 30-летнего футболиста Николос.
"На данный момент мы не вели переговоров ни с одним другим клубом, поскольку у нас есть трехлетний контракт с «Ювентусом».
Гонсало очень доволен городом, клубом, тренером и тактической системой. Все разговоры о других клубах — просто слухи. Мы ни с кем не разговаривали. Я не вижу реальных шансов его ухода", — заявил брат футболиста.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 22-го дня ЧМ-2018.
Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию Игуаина.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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