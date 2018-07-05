Агент Игуаина высказался о возможном переходе своего клиента в «Челси»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин не собирается переходить в «Челси», сообщает Sport24.ru.

Об этом рассказал брат и агент 30-летнего футболиста Николос.

"На данный момент мы не вели переговоров ни с одним другим клубом, поскольку у нас есть трехлетний контракт с «Ювентусом».

Гонсало очень доволен городом, клубом, тренером и тактической системой. Все разговоры о других клубах — просто слухи. Мы ни с кем не разговаривали. Я не вижу реальных шансов его ухода", — заявил брат футболиста.

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Ранее сообщалось, что «Челси» близок к подписанию Игуаина.