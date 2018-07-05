Брат Игуаина: «Дуэт Гонсало с Роналду в „Ювентусе“ был бы фантастическим»

"Мы еще ничего не знаем. Гонсало был партнером по команде с Криштиану Роналду в «Реале», но они об этом не разговаривали. Очевидно, что его переход был бы фантастическим событием, особенно с учетом его возможного воссоединения с Гонсало. Они знают друг друга очень хорошо, потому что вместе они провели около 80-ти игр. Если «Юве» сможет это сделать, это будет фантастически, просто впечатляюще", — приводит слова Николаса Игуаина goal.com.