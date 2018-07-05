Брат Игуаина опроверг слухи о переходе форварда в «Челси»

Брат нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина Николас опроверг слухи о переходе того в «Челси». Ранее сообщалось, что «синие» согласовали трансфер 30-летнего аргентинца за 60 миллионов евро.

— На данный момент мы не разговаривали ни с одним другим клубом, поскольку у нас есть трехлетний контракт с «Ювентусом», — сказал Николас Игуаин в интервью Sky Sport Italia. — Ему очень нравится город, клуб, тренер и тактическая система.

Он также отметил, что Игуаин был бы рад вновь поработать с нападающим Криштиану Роналду , с которым они вместе выступали за "Реал" . Ранее сообщалось, что 33-летний португалец может перейти в «Ювентус».

— Они хорошо знают друг друга, так как вместе провели около 80 игр. Если «Ювентус» сможет подписать Роналду, это будет фантастически, просто впечатляюще, — сказал Николас Игуаин.

Гонсало Игуаин выступает в составе «Ювентуса» на протяжении двух сезонов. Он провел 105 матчей в составе туринского клуба, в которых забил 55 мячей.