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Брат Игуаина опроверг слухи о переходе форварда в «Челси»
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Брат Игуаина опроверг слухи о переходе форварда в «Челси» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Брат нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина Николас опроверг слухи о переходе того в «Челси». Ранее сообщалось, что «синие» согласовали трансфер 30-летнего аргентинца за 60 миллионов евро.
— На данный момент мы не разговаривали ни с одним другим клубом, поскольку у нас есть трехлетний контракт с «Ювентусом», — сказал Николас Игуаин в интервью Sky Sport Italia. — Ему очень нравится город, клуб, тренер и тактическая система.
Он также отметил, что Игуаин был бы рад вновь поработать с нападающим Криштиану Роналду, с которым они вместе выступали за "Реал". Ранее сообщалось, что 33-летний португалец может перейти в «Ювентус».
— Они хорошо знают друг друга, так как вместе провели около 80 игр. Если «Ювентус» сможет подписать Роналду, это будет фантастически, просто впечатляюще, — сказал Николас Игуаин.
Гонсало Игуаин выступает в составе «Ювентуса» на протяжении двух сезонов. Он провел 105 матчей в составе туринского клуба, в которых забил 55 мячей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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