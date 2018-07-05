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«Умные» леггинсы Nadi X позволят обойтись без инструктора по йоге
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«Умные» леггинсы Nadi X позволят обойтись без инструктора по йоге 

Gizmonews 20 минут назад
Фото: Gizmonews
Нью-Йоркская компания Wearable X, специализирующаяся на выпуске модной одежды и спортивных аксессуаров, представила леггинсы Nadi X, которые смогут научить своего владельца делать упражнения на растяжку. Сейчас на Kickstarter леггинсы доступны по цене в $229. Если кампания будет успешной, продукт появится на рынке в конце 2018 года.
Nadi X получили биометрические сенсоры и датчики. Пользователь должен надеть их и принять любую позу из йоги. Леггинсы, в свою очередь, оценят, насколько корректно была сделана эта поза. Если позиция неверна, вибрирующие волокна подадут тактильный сигнал, который заставит подкорректировать положение. Лосины имитируют касания инструктора по йоге, показывающего, как нужно расположить ногу. Модель получила синхронизацию по беспроводной связи с мобильным приложением.
В приложении имеется возможность настройки интенсивности, с которой вибрируют леггинсы. В программе реализована технология машинного обучения, которая подстраивается под индивидуальный прогресс в йоге. Датчики в лосинах питаются от Pulse-батареи, которая работает автономно до полутора часов.
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