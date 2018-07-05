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Энрике Иглесиас поделился забавным видео со своей дочкой
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Энрике Иглесиас поделился забавным видео со своей дочкой 

Letidor.ru 20 минут назад
Фото: Letidor.ru
Счастливый отец обожает своих малышей и старается посвящать им все свободное время.
Энрике Иглесиас показал аудитории, как они с малышкой Люси развлекаются в бассейне. Звездный папа веселит дочку, выпуская воду изо рта. А малышка в ответ с интересом рассматривает отца и заливается громким смехом.
Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)
4 Июл 2018 в 10:25 PDT  Поклонников невероятно растрогало видео. «Мое сердце сейчас разорвется от эмоций, какая милота», «Папа — дельфин», «На это можно смотреть вечно», «Прекрасная девчушка», «Ничего милее в своей жизни не видела», «Энрике, вы — лучший отец на свете», — комментируют публикацию подписчики.
Напомним, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце прошлого года впервые стали родителями. На свет появились сразу два малыша — мальчик Николас и девочка Люси. Новость оказалась настоящим сюрпризом для поклонников пары, но теперь, когда секрет раскрыт, звезды с радостью периодически делятся фото и видео с участием близнецов в соцсетях.
Кстати, Анна и Энрике потратили около 600 тысяч долларов ради того, чтобы сделать дом и окрестности безопасными для малышей. Они окружили территорию дома пятиметровой стеной, построили ограждение вокруг бассейна, возвели еще один двухэтажный дом и обезопасили буквально каждый клочок земли, окружающий их жилище.
Добавим, что сегодня Анна Курникова активно старается восстановить идеальную фигуру. В Instagram бывшая теннисистка показывает, как занимается спортом.
Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)
22 Апр 2018 в 5:35 PDT  Фото: Instagram @annakournikova, @enriqueiglesias
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