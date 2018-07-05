Энрике Иглесиас поделился забавным видео со своей дочкой

Счастливый отец обожает своих малышей и старается посвящать им все свободное время.

Энрике Иглесиас показал аудитории, как они с малышкой Люси развлекаются в бассейне. Звездный папа веселит дочку, выпуская воду изо рта. А малышка в ответ с интересом рассматривает отца и заливается громким смехом.

Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

4 Июл 2018 в 10:25 PDT Поклонников невероятно растрогало видео. «Мое сердце сейчас разорвется от эмоций, какая милота», «Папа — дельфин», «На это можно смотреть вечно», «Прекрасная девчушка», «Ничего милее в своей жизни не видела», «Энрике, вы — лучший отец на свете», — комментируют публикацию подписчики.

Напомним, что бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в конце прошлого года впервые стали родителями. На свет появились сразу два малыша — мальчик Николас и девочка Люси. Новость оказалась настоящим сюрпризом для поклонников пары, но теперь, когда секрет раскрыт, звезды с радостью периодически делятся фото и видео с участием близнецов в соцсетях.

Кстати, Анна и Энрике потратили около 600 тысяч долларов ради того, чтобы сделать дом и окрестности безопасными для малышей. Они окружили территорию дома пятиметровой стеной, построили ограждение вокруг бассейна, возвели еще один двухэтажный дом и обезопасили буквально каждый клочок земли, окружающий их жилище.

Добавим, что сегодня Анна Курникова активно старается восстановить идеальную фигуру. В Instagram бывшая теннисистка показывает, как занимается спортом.

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

22 Апр 2018 в 5:35 PDT Фото: Instagram @annakournikova, @enriqueiglesias