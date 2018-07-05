Ещё
Унисекс красота: как гендерное равенство влияет на бьюти-индустрию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Унисекс красота: как гендерное равенство влияет на бьюти-индустрию 

SNCmedia.ru 18 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Мы уже привыкли к тому, что спокойно можем найти унисекс одежду или ароматы, которые одновременно (и одинаково успешно) могут подходить как женщинам, так и мужчинам. Но сегодня гендерное равенство выходит на новый уровень и мы хотим вспомнить наиболее яркие примеры изменений среди наших любимых бьюти-брендов.
Asos Face+ Body
Сайт, который, пожалуй, не нуждается в представлении в силу своей популярности, перезапустил свой раздел бьюти. Теперь все косметические средства (абсолютно все, а их более 6000), не имеют никаких гендерных различий. Другими словами, теперь на сайте в разделе Face+Body в мужском и женском разделах вы сможете найти абсолютно идентичные продукты. Так, с помощью кампании Go Play, Asos хочет призвать всех к отказу от стереотипов, что бьюти-индустрия — это только женская территория, особенно по части декоративной косметики.
M. A. C  Косметический бренд M. A. C., который специализируется преимущественно на декоративной косметике, уже не раз делал коллаборации с известными трансгендерами. Сейчас компания активно публикует фотографии мужчин, которые используют продукцию M. A. C. в своей повседневной жизни. Компания призывает всех отказаться от любых предрассудков, будь то возрастные, расовые или гендерные.
Aesop
Что касается уходовой косметики, то и тут компании не отстают от тренда гендерного равенства. Например, в линейке продуктов компании Aesop нет никакого разделения на мужские и женские средства. Любой продукт вы можете купить для себя и для своего бойфренда. Философия компании имеет отражение и в минималистичной упаковке продукции, которая отлично впишется в интерьер любой ванной комнаты, и не важно, какого пола ее обладатель. Плюс ваш благоверный больше не будет ругать вас за бесчетное количество баночек и скляночек — теперь они подойдут и ему. Отличное решение вопроса.
SNCmedia.ru: последние новости
Пансексуальность: распущенность или свобода выбора? Отвечает психолог Знаменитости, которые получили свое состояние в наследство Надо подкачаться: отзыв о тренировке Street Jazz в X-Fit Монарх
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Русские мужчины! Что с вами не так?»123
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»86
Назван главный секрет обретения плоского живота5
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына3
Звёзды, страдающие анорексией
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
07:51
Каких детей боятся взрослые
Дети
00:55
41-летняя Маликова показала крепкий тыл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение