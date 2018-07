Унисекс красота: как гендерное равенство влияет на бьюти-индустрию

Мы уже привыкли к тому, что спокойно можем найти унисекс одежду или ароматы, которые одновременно (и одинаково успешно) могут подходить как женщинам, так и мужчинам. Но сегодня гендерное равенство выходит на новый уровень и мы хотим вспомнить наиболее яркие примеры изменений среди наших любимых бьюти-брендов.

Asos Face+ Body

Сайт, который, пожалуй, не нуждается в представлении в силу своей популярности, перезапустил свой раздел бьюти. Теперь все косметические средства (абсолютно все, а их более 6000), не имеют никаких гендерных различий. Другими словами, теперь на сайте в разделе Face+Body в мужском и женском разделах вы сможете найти абсолютно идентичные продукты. Так, с помощью кампании Go Play, Asos хочет призвать всех к отказу от стереотипов, что бьюти-индустрия — это только женская территория, особенно по части декоративной косметики.

M. A. C Косметический бренд M. A. C., который специализируется преимущественно на декоративной косметике, уже не раз делал коллаборации с известными трансгендерами. Сейчас компания активно публикует фотографии мужчин, которые используют продукцию M. A. C. в своей повседневной жизни. Компания призывает всех отказаться от любых предрассудков, будь то возрастные, расовые или гендерные.

Aesop

Что касается уходовой косметики, то и тут компании не отстают от тренда гендерного равенства. Например, в линейке продуктов компании Aesop нет никакого разделения на мужские и женские средства. Любой продукт вы можете купить для себя и для своего бойфренда. Философия компании имеет отражение и в минималистичной упаковке продукции, которая отлично впишется в интерьер любой ванной комнаты, и не важно, какого пола ее обладатель. Плюс ваш благоверный больше не будет ругать вас за бесчетное количество баночек и скляночек — теперь они подойдут и ему. Отличное решение вопроса.