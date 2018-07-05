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Черное мороженое с активированным углем запрещают
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Черное мороженое с активированным углем запрещают 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Власти Нью-Йорка запретили ставшее модным чёрное мороженое и латте. Наука доказала, что активированный уголь может вызывать запоры и воздействовать на эффективность контрацептивов. Власти Нью-Йорка приняли решение запретить ставшие модными черное мороженое и латте, которые содержат активированный уголь. Есть доказательства того, что этот активный ингредиент может вызывать запоры и делать некоторые лекарства менее эффективными. Тренд черных продуктов питания и напитков появился в прошлом году, после чего производители начали насыщать свои продукты активированным углем. Этот детоксикационный агент обычно применяется в больницах при отравлениях. В Нью-Йорке данный тренд достиг абсолютного бума, люди выстраиваются в очереди в некоторых магазинах для того, чтобы купить ананасовое чёрное мороженое и латте чёрного цвета. Но Департамент здравоохранения города опубликовал запрет на использование активированного угля. В результате, магазины должны будут выбросить продукцию стоимостью в тысячи долларов. Запрет поясняется тем, что активированный уголь снижает эффект некоторых лекарств, включая и женские гормональные контрацептивы. Отметим, что данный ингредиент используется в течение десятков лет в больницах для детоксикации пациентов, столкнувшихся с различными передозировками. Субстанция является абсорбентом, она засасывает токсины из желудка и выводит их наружу. Но благодаря этому же действию активированный уголь может поглощать лекарства, включая женские оральные контрацептивы. По данным некоторых гинекологов, подобный риск действительно существует, но при приеме активированного угля в больших дозах. Если человек съедает одно подобное черное мороженое раз в месяц, то волноваться не о чем. Кроме того, для поглощения каких-либо лекарств должен использоваться медицинский активированный уголь, а в мороженом его просто нет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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