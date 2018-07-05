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Крестный ход с иконой Божией Матери «Владимирская» пройдет в Нижегородской области
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Крестный ход с иконой Божией Матери «Владимирская» пройдет в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Присоединиться к нему могут все желающие. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородской митрополии.
Икона Божией Матери «Владимирская» является одной из самых почитаемых святынь в регионе. Участники крестного хода отправятся с ней из подворья Крестовоздвиженского женского монастыря в селе Богоявление Дальнеконстантиновского района. Всего за два дня им предстоит пройти 54 километра. В пути паломников ждут молебны и трапезы в Арманихе, Сиухе и Шонихе. На ночлег они остановятся в Оранском Богородицком мужском монастыре, а вечером 5 июля вернутся в Богоявление.
Напомним, в Нижнем Новгороде с 8 по 15 июля будет пребывать икона с частицами мощей святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.
Фото: Нижегородская митрополия
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