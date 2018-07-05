Ещё
В Томской области полицейские приняли участие в физкультурном мероприятии «ГТО всей семьей!»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Томской области полицейские приняли участие в физкультурном мероприятии «ГТО всей семьей!» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Команда из УМВД России по ЗАТО Северск Томской области приняла участие в физкультурном мероприятии «ГТО всей семьей!», посвященного 64-летию образования города и Дню семьи, любви и верности.
Данное мероприятие проводилось в целях пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а так же популяризации нравственных и духовных семейных ценностей. В состав команды УМВД России по ЗАТО Северск вошли 4 сотрудника северской полиции и двое детей.
Команды соревновались в видах таких как: бег 60 и 100 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на тумбе, подтягивание, рывок гири и эстафета «Мы готовы к ГТО».
Полицейские и их дети продемонстрировали хорошую физическую подготовку, успешно выполнив все нормативы.
Скачать видео
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудник Медвежьегорской полиции примет участие в «Кижской регате-2018» По стопам отца В Астраханской области участковый вместе с сотрудниками Росгвардии разыскали пропавшую пенсионерку
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках1
«Русские мужчины! Что с вами не так?»161
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»88
Назван главный секрет обретения плоского живота6
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына4
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение