В Томской области полицейские приняли участие в физкультурном мероприятии «ГТО всей семьей!»

Команда из УМВД России по ЗАТО Северск Томской области приняла участие в физкультурном мероприятии «ГТО всей семьей!», посвященного 64-летию образования города и Дню семьи, любви и верности.

Данное мероприятие проводилось в целях пропаганды Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а так же популяризации нравственных и духовных семейных ценностей. В состав команды УМВД России по ЗАТО Северск вошли 4 сотрудника северской полиции и двое детей.

Команды соревновались в видах таких как: бег 60 и 100 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на тумбе, подтягивание, рывок гири и эстафета «Мы готовы к ГТО».

Полицейские и их дети продемонстрировали хорошую физическую подготовку, успешно выполнив все нормативы.

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