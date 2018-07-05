На городском пруду найден краснокнижный кулик-перевозчик

На Большом городском пруду Зеленограда замечен редкий для Москвы краснокнижный обитатель — кулик-перевозчик. Фотографу Борису Никонову удалось сделать целую серию снимков этих пернатых красавцев.

Перевозчик, известный также под именем зуек — это один из самых маленьких куликов размером до 22 см и размахом крыльев до 40 см.

Брюшко перевозчика окрашено в белый цвет, верхняя сторона покрыта узором бурых тонов. Причем и у самцов, и у самок окрас одинаковый. Кстати, нижняя часть крыла у перевозчика имеет полоски разнообразной формы, которые у каждой особи складываются в уникальный рисунок. Довольно короткие лапки этого куличка окрашены в бледно-желтый цвет.

Свое необычное имя пернатый получил неслучайно, ведь когда он сильно взволнован, то начинает нервно перелетать с одного берега реки на другой. За эту особенность, словно перевозить кого-то туда-сюда, он и «превратился» в перевозчика. Зуйком же, как отмечал писатель С. Т. Аксаков, «назвал его народ по юркости и проворству, а может быть, и по крику, с которым он всегда летает над водою и который похож… на учащенное произношение слова „зуй-зуй-зуй“.

Перевозчик летает, как правило, над водой, его полет быстрый, равномерный и низкий. Эта птица не только умеет плавать, но и нырять до глубины 1 м, задерживая дыхание до 20 секунд. Его естественные враги — соколоообразные и другие хищники.

Пищей перевозчика становятся разнообразные насекомые, а также представители отряда пауков, а на мелководье его добычей могут стать небольшие ракообразные и моллюски.

С апреля по октябрь перевозчика можно встретит в разных регионах Европы, а зимует он в широтах от южного Средиземноморья до Южной Африки. С приходом весны, кулик-перевозчик прилетает на гнездовье. Период гнездования длится с мая по август. Гнездо представляет собой углубление в земле, выстланное растительным материалом. Гнездо устраивается на островках или вблизи берега, будучи хорошо спрятанным в густых зарослях. Обычно кладка состоит из четырех яиц. В насиживании принимают участие оба родителя. Осенняя миграция в теплые края не сопровождается массовыми сборами, кулики-перевозчики предпочитают лететь небольшой группой, а порой и вовсе поодиночке.

На территории Москвы этот вид является уязвимым, относится к 1-й категории редкости и подлежит охране. Вместе с тем, орнитологи отмечают вероятность гнездования перевозчика на реке Сходня, которая берет свое начало на территории Зеленограда.

Во многом сохранность редких видов орнитофауны зависит от нашего бережного отношения. Не стоит забывать об элементарных правилах поведения на природе, не пугать птиц шумом, особенно в период гнездования.

Фото: Борис Никонов