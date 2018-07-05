Ещё
Кубанские сотрудники ГИБДД спасли оказавшихся в беде детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубанские сотрудники ГИБДД спасли оказавшихся в беде детей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Драма у бассейнаКапитан полиции из Динского района Денис Сивоконенко случайно оказался поблизости, когда трехлетний мальчик захлебнулся в бассейне одной из турбаз. Ребенок находился на глубине около полутора минут, и когда его достали, не подавал признаков жизни. Инспектор ГИБДД в течение десяти минут проводил реанимацию ребенка, по словам врачей, вытащив малыша с того света. — Я услышал женский крик: «Он умер!» — вспоминает Денис. — Подбежал и вижу, что ребенка достают из бассейна. Совсем маленького, лет трех. Родственники малыша, который не подавал уже признаков жизни, были в состоянии шока. Пощупал пульс — его нет, как будто сердце остановилось. Уложил ребенка себе на колено, попытался вызвать у него рвоту, однако вода не выходила. Тогда начал делать массаж сердца и глотки, затем искусственное дыхание. В один из моментов у малыша случился приступ, и он мне два пальца прокусил насквозь. Наконец мальчик начал оживать, и хотя еще не приходил в сознание, но пульс уже появился. Позже реаниматолог ЦРБ пояснил, что ребенок пережил клиническую смерть и только благодаря действиям Сивоконенко остался жив. Пострадавшего отвезли в Краевую клиническую больницу N 1, здесь малыш долгое время находился в коме, осложненной двусторонней пневмонией. Но все-таки выжил и сейчас ходит в детский сад, играет со сверстниками. "Мы привыкли, что инспектор ДПС — страшно коррумпированное, бездушное существо… Как видно, это не так. Горжусь, что я являюсь его земляком, живу в одной станице. Предлагаю присвоить ему звание почетного гражданина Динского района", — такое вот удивительное письмо пришло от одного из местных жителей в администрацию станицы Динской. Операция «Виадук»А следующее ЧП произошло в Кропоткине на виадуке, который проходит над теплотрассой при въезде в город. Водитель «Опеля» не справился с управлением, протаранил дорожное ограждение, и машина повисла над теплотрассой — два колеса находились на дороге, а другие — в воздухе. Сотрудники ГИБДД МВД России по Кавказскому району Алексей Сергиенко и Николай Иваненко сразу побежали на помощь попавшим в ловушку мужу с женой и их маленькой дочке. Все они были без сознания, а девочку еще и зажало между матерью и сиденьями. К тому же повисшая на дорожном ограждении машина могла вот-вот рухнуть с виадука. Алексею удалось достать ребенка и сделать искусственное дыхание — малышка не подавала признаков жизни. И через какое-то время наконец задышала. Николай сумел вытащить из салона взрослых и привести их в сознание. А затем, передав их в руки врачей, полицейские на своем автомобиле, включив мигалку, сопроводили «скорую» до больницы. Коварный КарасунНастоящее мужество продемонстрировал и инспектор МРЭО N 1 краевой ГИБДД Валерий Старцев, который, рискуя жизнью, вытащил из ледяной полыньи девятилетнего мальчика. При этом сам, провалившись под лед, едва не погиб. В свой выходной день 33-летний капитан с супругой отправились на автомобиле по семейным делам. Проезжая мимо замерзшего краснодарского озера Карасун, вдруг увидели, что в водоеме, метрах в 25 от берега, тонет ребенок. Позже выяснилось, что он шел забирать из школы брата-первоклассника и решил срезать путь. Однако лед треснул, и ребенка потянуло на дно. — Я, конечно, сразу остановился, скинул куртку и побежал к озеру, — рассказывает Валерий. — Поначалу шел пешком — понимал, нужно максимально быстрее подобраться к тонущему ребенку. Но на полпути лед начал трещать под ногами и…В общем, полицейский также оказался в холодной воде, однако, разбивая лед руками, продолжал двигаться вперед. Коллегам об этом случае капитан рассказывать не стал: говорит, у самого двое детей, поэтому поступок геройством не счелЖена Старцева вместе с другими прохожими вызвала «скорую» и спасателей. По словам очевидцев, полицейский отчаянно боролся со стихией. За несколько минут Валерий все же сумел добраться до школьника и начал тащить его к берегу. Причем сильное подводное течение едва не утянуло обоих под лед. К тому же плыть мешала намокшая одежда и окружавшие их льдины. Добравшись до берега и вытолкнув на сушу ребенка, Старцев от перенапряжения и переохлаждения сам потерял сознание. К счастью, как раз подоспели врачи и сотрудники МЧС. Очнулся офицер только в машине спасателей, когда его заворачивали в три одеяла. Старцев отказался от госпитализации, переоделся в сухую одежду и отправился домой. Вечером ему стало плохо, пришлось вызывать врачей. Однако на следующее утро, наглотавшись лекарств, капитан вышел на работу. Кстати, коллегам об этом случае капитан рассказывать не стал: говорит, у самого двое детей, поэтому тот поступок геройством не счел. Спасенный им школьник был доставлен в больницу с переохлаждением и быстро поправился. Прямая речьАлександр Капустин, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю:— Поздравляю всех сотрудников нашей службы с профессиональным праздником, желаю им успехов в выполнении служебного долга. В то же время хочу призвать всех водителей и пешеходов быть максимально внимательными в пути, уважать других участников движения. Пусть у нас будет как можно меньше происшествий, но зато как можно больше сохраненных человеческих жизней!вела в один документ Правила дорожного движения. В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД. Солдатам вернули именаСотрудники ГИБДД Краснодарского края взяли шефство над памятником воинам 30-й Иркутской дивизии, погибшим во время Великой Отечественной войны. Мемориал установлен в селе Хребтовое под городом Горячий Ключ. Многие годы семьи похороненных здесь воинов не знали, где их отцы и деды нашли последнее пристанище. Солдаты считались пропавшими без вести. Благодаря усилиям кубанских полицейских удалось связаться с родственниками солдат и офицеров дивизии. Теперь в семьях Князевых, Хахо, Высоцких, Захаровых и многих других знают не только, где находятся могилы их павших отцов и дедов. Удалось также установить, как погибли отважные воины. Кстати
Госавтоинспекция НКВД была создана в СССР третьего июля 1936 года с целью «решительной борьбы с неправильным использованием и хищническим отношением к автомобильному транспорту во всех ведомствах и организациях». До создания ГАИ регулированием движения занималась милиция, в составе которой был специальный отдел ОРУД. К 1940 году ГАИ систематизировала и свела в один документ Правила дорожного движения. В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД.
Российская Газета: последние новости
Специалист поделился рецептами ухода за ирисами ГД отказалась вводить штрафы для врачей за нарушение правил медпомощи Как многодетный томич получил броневик "от президента"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят звезды в самых открытых купальниках1
«Русские мужчины! Что с вами не так?»161
26-летняя дальнобойщица: «Я одеваюсь, как Барби»88
Назван главный секрет обретения плоского живота6
Виктория Бекхэм выглядит как ровесница сына4
Новости партнеров
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
06:53
Почему вы делаете эти странные вещи
Психология
12:20
Богачи-притворщики, которых разоблачили
Звёзды
16:44
Чего боятся звезды
Звёзды Психология
03:36
«Он точно ваш ребенок?»: Лазарев показал сына
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
05:11
Как проверить способности к логическому мышлению
Психология
05:21
Чем жертвовали женщины ради красоты
Красота Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение