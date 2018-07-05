Кубанские сотрудники ГИБДД спасли оказавшихся в беде детей

Драма у бассейнаКапитан полиции из Динского района Денис Сивоконенко случайно оказался поблизости, когда трехлетний мальчик захлебнулся в бассейне одной из турбаз. Ребенок находился на глубине около полутора минут, и когда его достали, не подавал признаков жизни. Инспектор ГИБДД в течение десяти минут проводил реанимацию ребенка, по словам врачей, вытащив малыша с того света. — Я услышал женский крик: «Он умер!» — вспоминает Денис. — Подбежал и вижу, что ребенка достают из бассейна. Совсем маленького, лет трех. Родственники малыша, который не подавал уже признаков жизни, были в состоянии шока. Пощупал пульс — его нет, как будто сердце остановилось. Уложил ребенка себе на колено, попытался вызвать у него рвоту, однако вода не выходила. Тогда начал делать массаж сердца и глотки, затем искусственное дыхание. В один из моментов у малыша случился приступ, и он мне два пальца прокусил насквозь. Наконец мальчик начал оживать, и хотя еще не приходил в сознание, но пульс уже появился. Позже реаниматолог ЦРБ пояснил, что ребенок пережил клиническую смерть и только благодаря действиям Сивоконенко остался жив. Пострадавшего отвезли в Краевую клиническую больницу N 1, здесь малыш долгое время находился в коме, осложненной двусторонней пневмонией. Но все-таки выжил и сейчас ходит в детский сад, играет со сверстниками. "Мы привыкли, что инспектор ДПС — страшно коррумпированное, бездушное существо… Как видно, это не так. Горжусь, что я являюсь его земляком, живу в одной станице. Предлагаю присвоить ему звание почетного гражданина Динского района", — такое вот удивительное письмо пришло от одного из местных жителей в администрацию станицы Динской. Операция «Виадук»А следующее ЧП произошло в Кропоткине на виадуке, который проходит над теплотрассой при въезде в город. Водитель «Опеля» не справился с управлением, протаранил дорожное ограждение, и машина повисла над теплотрассой — два колеса находились на дороге, а другие — в воздухе. Сотрудники ГИБДД МВД России по Кавказскому району Алексей Сергиенко и Николай Иваненко сразу побежали на помощь попавшим в ловушку мужу с женой и их маленькой дочке. Все они были без сознания, а девочку еще и зажало между матерью и сиденьями. К тому же повисшая на дорожном ограждении машина могла вот-вот рухнуть с виадука. Алексею удалось достать ребенка и сделать искусственное дыхание — малышка не подавала признаков жизни. И через какое-то время наконец задышала. Николай сумел вытащить из салона взрослых и привести их в сознание. А затем, передав их в руки врачей, полицейские на своем автомобиле, включив мигалку, сопроводили «скорую» до больницы. Коварный КарасунНастоящее мужество продемонстрировал и инспектор МРЭО N 1 краевой ГИБДД Валерий Старцев , который, рискуя жизнью, вытащил из ледяной полыньи девятилетнего мальчика. При этом сам, провалившись под лед, едва не погиб. В свой выходной день 33-летний капитан с супругой отправились на автомобиле по семейным делам. Проезжая мимо замерзшего краснодарского озера Карасун, вдруг увидели, что в водоеме, метрах в 25 от берега, тонет ребенок. Позже выяснилось, что он шел забирать из школы брата-первоклассника и решил срезать путь. Однако лед треснул, и ребенка потянуло на дно. — Я, конечно, сразу остановился, скинул куртку и побежал к озеру, — рассказывает Валерий. — Поначалу шел пешком — понимал, нужно максимально быстрее подобраться к тонущему ребенку. Но на полпути лед начал трещать под ногами и…В общем, полицейский также оказался в холодной воде, однако, разбивая лед руками, продолжал двигаться вперед. Коллегам об этом случае капитан рассказывать не стал: говорит, у самого двое детей, поэтому поступок геройством не счелЖена Старцева вместе с другими прохожими вызвала «скорую» и спасателей. По словам очевидцев, полицейский отчаянно боролся со стихией. За несколько минут Валерий все же сумел добраться до школьника и начал тащить его к берегу. Причем сильное подводное течение едва не утянуло обоих под лед. К тому же плыть мешала намокшая одежда и окружавшие их льдины. Добравшись до берега и вытолкнув на сушу ребенка, Старцев от перенапряжения и переохлаждения сам потерял сознание. К счастью, как раз подоспели врачи и сотрудники МЧС . Очнулся офицер только в машине спасателей, когда его заворачивали в три одеяла. Старцев отказался от госпитализации, переоделся в сухую одежду и отправился домой. Вечером ему стало плохо, пришлось вызывать врачей. Однако на следующее утро, наглотавшись лекарств, капитан вышел на работу. Кстати, коллегам об этом случае капитан рассказывать не стал: говорит, у самого двое детей, поэтому тот поступок геройством не счел. Спасенный им школьник был доставлен в больницу с переохлаждением и быстро поправился. Прямая речь Александр Капустин , начальник УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю:— Поздравляю всех сотрудников нашей службы с профессиональным праздником, желаю им успехов в выполнении служебного долга. В то же время хочу призвать всех водителей и пешеходов быть максимально внимательными в пути, уважать других участников движения. Пусть у нас будет как можно меньше происшествий, но зато как можно больше сохраненных человеческих жизней!вела в один документ Правила дорожного движения. В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД. Солдатам вернули именаСотрудники ГИБДД Краснодарского края взяли шефство над памятником воинам 30-й Иркутской дивизии, погибшим во время Великой Отечественной войны. Мемориал установлен в селе Хребтовое под городом Горячий Ключ. Многие годы семьи похороненных здесь воинов не знали, где их отцы и деды нашли последнее пристанище. Солдаты считались пропавшими без вести. Благодаря усилиям кубанских полицейских удалось связаться с родственниками солдат и офицеров дивизии. Теперь в семьях Князевых, Хахо, Высоцких, Захаровых и многих других знают не только, где находятся могилы их павших отцов и дедов. Удалось также установить, как погибли отважные воины. Кстати

Госавтоинспекция НКВД была создана в СССР третьего июля 1936 года с целью «решительной борьбы с неправильным использованием и хищническим отношением к автомобильному транспорту во всех ведомствах и организациях». До создания ГАИ регулированием движения занималась милиция, в составе которой был специальный отдел ОРУД. К 1940 году ГАИ систематизировала и свела в один документ Правила дорожного движения. В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД.