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Супруги делали ремонт и нашли странное послание от предыдущих владельцев. Пришлось извиняться
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Супруги делали ремонт и нашли странное послание от предыдущих владельцев. Пришлось извиняться 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Находку дня сделали супруги Алекс и Джесс Монни при ремонте ванной комнаты в Сан‐Франциско. Об этом сообщил сайт BuzzFeed.
Источник фото: телеканал «360»
При демонтаже стенки было найдено креативное послание, которое оставили предыдущие владельцы.
На штукатурку были приклеены две фотографии. На первом снимке — красивая пара японцев, а на втором — их черно-белый кролик. Неравнодушный строитель запечатлел увиденное на камеру мобильного телефона и отправил информацию хозяевам для согласования дальнейших работ.
Собственники были удивлены. Как оказалось, сообщение оставили супруги Шинсэки, которые отремонтировали ванную летом 1995 года. «Если вы читаете это сообщение, значит вы снова ремонтируете эту ванную. Чем вас не устроила наша планировка?», — было указано в настенных надписях.
Японцы также отметили, что в этом доме раньше жил кролик по имени Кейси. Он был приучен к горшку. Твит с этим изображением в настоящее время недоступен по адресу новых постояльцев. Вместо этого хозяйка выложила фотографию «старой ванны», которую она обещала непременно снести. «Я люблю домашние проекты», — написала она и извинилась.
Ранее маленькому жителю Ставрополя попал в руки мясной «киндер‐сюрприз». В его лакомстве жил червяк. Родители сняли неожиданную находку на видео и опубликовали ролик в соцсетях.
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