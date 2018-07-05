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Поиски пропавшего на Кубани мальчика: что известно о ходе спасательной операции
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Поиски пропавшего на Кубани мальчика: что известно о ходе спасательной операции 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 5 июля — Новая Кубань. В настоящее время к поискам 13-летнего мальчика привлечены 42 специалиста, в том числе медик МЧС и кинологи. Спасатели ищут потерявшегося школьника в нескольких направлениях — в районе озера Хуко, родника Холодного и поляны Стадника и притоков Шахе. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.
*В лесах Сочи пропал 13-летний мальчик
Напомним, 13-летний участник туристической группы потерялся вечером 3 июля во время спуска с подножья горы Фишт. Путешественники направлялись со стороны республики Адыгея в сторону Сочи по популярному маршруту, пролегающему через горы и морское побережье. Как стадо известно, туристическая группа не регистрировалась в МЧС перед походом.
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Женский форум
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