Для пенсионеров Старого Крюково работают творческие студии

В рамках проекта «Московское долголетие» в Культурном Центре «Зеленоград», в его подразделениях «Радуга» и «Силуэт» пенсионеры могут бесплатно посещать творческие кружки. Для старшего поколения открыты три направления:

Творчество руками

Научиться вышивать крестиком, с использованием бисера, лент, можно в кружке Культурного Центра «Зеленоград», на Центральной площади дом 1, в аудитории 124. А в аудитории 121 работает творческая гостиная, здесь изготавливают красивые вещи из бумаги с использованием современных техник. Занятия по изобразительному искусству проходят в клубах: «Силуэт», в корпусе 1432 и «Радуга», в корпусе 1013а. Как сделать украшения для одежды или интерьера, пенсионерам расскажут в клубе «Силуэт». В корпусе 1432 научат декорировать простые, неинтересные предметы, делая их оригинальными и стильными.

Танцевальная студия

В Культурном Центре «Зеленоград», в зале 239 преподают танцы народов мира — вальсы, польки. В аудитории 075 проходит ритмика с использованием танцевальных движений. Классической хореографией занимаются в 240-ой аудитории Культурного Центра. Русские народные танцы можно освоить в клубе «Силуэт», в корпусе 1444.

Вокальная студия

В Культурном Центре «Зеленоград», в аудитории 118 учатся хоровому пению. Музыкальный руководитель аккомпанирует на рояле. Репертуар — песни из кино, народные песни и популярная ретро подборка. Индивидуальному вокалу обучают в клубе «Радуга», в корпусе 1013а. Задать интересующие вопросы или записаться в кружки можно по телефону: 8 (499) 734-31-71.