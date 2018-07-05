В Омском цирке попугай Феликс снёс второе яйцо

1 июля, в день победы российской соборной в 1/8 чемпионата мира по футболу, все омские СМИ облетела новость: попугай Феликс, 18 лет проживший в семье дрессировщика Таисии Обручешниковой, которая сейчас на гастролях в омском цирке, снёс яйцо.

Сегодня сенсация — что Феликс, видимо, всё-таки не самец, а самочка, нашла своё подтверждение в виде второго яйца, которое обнаружили в клетке. Сейчас сотрудники цирка ждут в гости орнитолога, который должен развеять все сомнения, а параллельно объявили конкурс на новое имя для Феликса.

Варианты принимаются во всех группах цирка в соцсетях по 11 июля включительно. Снйчас уже есть такие, как Афелия и Фифа, Акинфея и Футболя, Дзюба-Дзюбочка, а также Виктория (победа), Фаина и даже Ольга.

Победителя конкурса 12 июля определит жюри, и он получит абонемент на две персоны на восемь представлений в омском цирке.