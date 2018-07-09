Более 400 псковских любителей бега поучаствовали в «Гвардейской битве»

Фестиваль экстремального бега «Гвардейская битва» состоялся 7 июля на полигоне 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове, сообщили в пресс-службе администрации региона. Кроме военнослужащих, в забегах с препятствиями приняли участие порядка 400 любителей бега. От администрации области бежал заместитель губернатора Николай Цветков

По итогам соревнований лучшим на дистанции в 5 км среди мужчин в возрасте от 17 лет и старше признан Филипп Кулак (команда «Зубры»). У женщин в этой возрастной группе такую же дистанцию первой преодолела Екатерина Костина (команда «Псков»). Победу на дистанции 1 км среди мальчиков в возрасте от 7 до 10 лет одержал Назар Калинин («Псков»), среди девочек — Вельмира Зайцева («Псков»).

Лучшие среди подростков от 11 до 16 лет на дистанции в 2 км — Данил Фрейвальд («Струги Красные») и Александра Быкова (Псков»). Три километра первым в возрастной группе от 15 до16 лет преодолел Михаил Щукин («Псков-Губаревы»). Среди девушек на этой дистанции победа присуждена Марии Шуняевой («Гдов»).

Помимо состязаний, на площадке фестиваля работала выставка военной техники, полевая кухня и праздничная программа. Военнослужащие в рамках бегового фестиваля также совершили марш-бросок.