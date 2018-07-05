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Полицейские спасли махачкалинца, тонувшего в городском канале (видео)
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Полицейские спасли махачкалинца, тонувшего в городском канале (видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Полицейские спасли махачкалинца, тонувшего в городском канале (видео) К сотрудникам 1 полка патрульно-постовой службы в ходе дворового объезда с криками о помощи подбежала женщина и указала на упавшего в канал мужчину, которого уже уносило сильным течением под мост.
Полицейский Рауль Султанов и старшина наряда не задумываясь кинулись в воду и вытащили горожанина. По словам спасенного, он сам не раз помогал утопающим в море людям, но его навыки плавания в данной ситуации оказались бессильными.
Новости о погибших в водах Дагестана с начала лета содрогают республику, к сожалению, среди погибших есть и дети. Просим жителей республики не быть самонадеянными и не купаться в непригодных для плавания местах — природная стихия намного сильнее вас.
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