«Изюминка моего путешествия — Нижний Новгород». Немец рассказал о своей поездке по России

Михаэль , для начала давайте познакомимся с нашими читателями. Расскажите немного о себе.

— Меня зовут Михаэль Рихтер. Мне 36 лет и я родился в Дессау. Однако сейчас я живу на юго-западе в маленьком городке Целль в долине Визенталь. Это место находится будто в треугольнике между Швейцарией и Францией. Я люблю путешествовать. К сожалению, у меня не было русского языка в школе, поэтому я действительно немного завидую своим родителям, которые его учили. Я работаю в крупной компании, которая производит электронные компоненты.

— Вы впервые в России?

Да, я первый раз в России. Я давно мечтал о том, чтобы приехать сюда, и это, наконец, сбылось! Я побывал в пяти городах: Екатеринбурге, Челябинске, двух столицах и Нижнем Новгороде.

— А что-то в нашей стране вас впечатлило сразу же?

— В первую очередь впечатляет, конечно, размер вашей страны. Расстояние, которое у вас считается близким, у нас это путь от одного конца страны до другого. Мне понравились очень многое в России. По-разному.

— Можете рассказать поподробнее, что вам понравилось?

— Я каждую минуту наслаждался этой поездкой. Не было ни одного момента, когда я не чувствовал бы себя комфортно. Страна просто красавица, люди супер милые и настроение тоже было фантастическим. Я видел города с их впечатляющими сооружениями. И почувствовал историю, которая за всем этим стоит. Из окна поезда в длительных поездках я любовался бесконечными просторами. Но главное — это невероятно дружелюбные люди, которых я встретил во всех городах! Кругом царило отличное настроение.

— А какое впечатление произвел Нижний Новгород?

— Изюминка моего путешествия — пребывание в Нижнем Новгороде, я сходил на игру Швеция против Южной Кореи. Мне стадион показался самым красивым из трех стадионов, на которых я был. Мне понравился и сам Нижний Новгород, его атмосфера. Город очень живописный. Никогда не забуду вечерние прогулки по Большой Покровской, все эти люди вокруг… Они просто распространяли хорошее настроение. Спасибо за чудесное время в России!

— А есть что-то, что вам не понравилось?

— Только одно. Но это никто не сможет изменить… 3 недели отпуска для этого путешествия — слишком коротки.

— А за кого вы болеете на Чемпионате мира?

— Я поддерживаю российскую сборную по футболу. Они уже показали классные результаты и я буду и дальше болеть за них! У меня много друзей в России. Кроме того, я видел много восторженных болельщиков. Эти люди заслуживают успеха своей команды, и я надеюсь, что российская сборная сможет сделать сюрприз и выиграть Чемпионат мира.

— А когда вы собирались приехать в Россию, вы именно такой ее себе представляли?

— СМИ в Германии, к сожалению, очень часто рисуют довольно негативную картину России. К счастью, теперь я мог лично на месте составить свое собственное представление. И оно противоречит тому, что сообщается. Россия совсем не такая, какой ее показывают. Хотя я чувствовал, что так и будет — я много общался с друзьями из России в интернете. Я думаю, что хорошие отношения между Германией и Россией чрезвычайно важны. Обе страны так тесно связаны друг с другом. Я надеюсь, что СМИ в Германии, наконец, а политика в отношении России будет более дружественной и открытой.